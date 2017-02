Comenta notícia | Veure comentaris | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: altres temes [MAD] Viernes 10/02, 19h., Pz. Oporto: Concentración antifascista En respuesta a la última agresión por parte de los nazis en el barrio de Carabanchel.



En solidaridad con los demás barrios de Madrid que siguen plantando cara la presencia de los nazis del Hogar Social en las calles.



Por la autodefensa y el combate contra el fascismo.





10/02/17, 19h: CONCENTRACIÓN EN LA PLAZA DE OPORTO



¡FUERRA FASCISTAS DE NUESTROS BARRIOS!



¡CONTRA EL FASCISMO Y TODA AUTORIDAD!



Acude y difunde

