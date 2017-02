Prisoner resistance in Turkey

The prisoners in Turkey started a period of action in the middle of 2000, in order to oppose the transition plan into isolation cells (F tipi), which created a big sensibility in Turkey.



MOVIE:

F - Tipi



English subtitles

https://www.youtube.com/watch?v=XILrGGL3_dU



Turkish version:

https://www.youtube.com/watch?v=Tpfk1uhXXN8



ARTICLES:



International Platform Against Isolation

https://web.archive.org/web/20060619071126/http://dhkc.info/English/isolation.pdf



Documentation on the death fast in Turkey

http://prisonsenturquie.free.fr/hungerstrike.pdf



The Terror Report of Turkey (1980-2000)

http://prisonsenturquie.free.fr/english.pdf



Turkey: Prison massacre of December 2000

http://www.bannedthought.net/Turkey/Prisons/PrisonMassacreDec2000.pdf



Inside, Outside Tear Down the Prisons!

http://www.bannedthought.net/Turkey/Prisons/TearDownThePrisons-091206.pd



VIDEOS:

https://www.youtube.com/watch?v=y-MvWF7TBO4

https://www.youtube.com/watch?v=ICsbXqeJvfw

https://www.youtube.com/watch?v=g4rpWiLE68Q

https://www.youtube.com/watch?v=8FwxJwVWshY

https://www.youtube.com/watch?v=VzSKUAl13vE

https://www.youtube.com/watch?v=cMiZD4TT22g

https://www.youtube.com/watch?v=fB0UU6-_F5Y

https://www.youtube.com/watch?v=-pgIRsM8Uxo



WEBSITES:

http://www.ipai-isolation.info/

https://twitter.com/tayadliaileler

http://prisonsenturquie.free.fr/



FREEDOM FOR ALL POLITICAL PRISONERS IN TURKEY!