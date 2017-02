Comenta notícia | Veure comentaris | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: corrupció i poder ¿Si yo me solidarizo con usted, usted se solidarizara conmigo cuando me juzguen por cultivar marihuana medicinal? Usted arriesga inhabilitación cosa que quizás le iría bien para atender con tranquilidad a sus nietas, pero yo arriesgo cárcel y sanción de 16.000 Euros y mis nietas puede que se queden sin mi presencia durante un tiempo precioso. Clica la imatge per una versió més gran

Sr. Mas: ¿Si yo me solidarizo con usted, usted se solidarizara conmigo cuando me juzguen por cultivar marihuana medicinal?



Usted arriesga inhabilitación cosa que quizás le iría bien para atender con tranquilidad a sus nietas, pero yo arriesgo cárcel y sanción de 16.000 Euros y mis nietas puede que se queden sin mi presencia durante un tiempo precioso.



Y yo no puedo dar la culpa a Madrid de mi desagradable situación. Fue gobernando usted que incito a la policía y a fiscalía para que me denunciaran y juzgaran.



Usted defiende aspiraciones políticas, y yo defendía y defiendo el derecho a que todo ser humano enfermo y necesitado de marihuana la tenga sin necesidad de recurrir al narcotráfico o al uso tóxico de las morfinas sintéticas farmacéuticas.



Somos muchos que defendemos un País independiente, pero no solo independiente de los que gobiernan en Madrid, sino también de los que hasta ahora habéis gobernado Catalunya y de todos los oligopolios que os han sustentado.

