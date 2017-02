[Sindicat de Barri] Apadrina un empresari

A principis de desembre vam fer pública una campanya de denúncia i de pressió contra Rombonautas SL, l’empresa que gestiona el Bar 134. Aquest bar va tancar al maig del 2016 deixant una gran quantitat de deutes, entre ells més de 2.000 € a un dels seus treballadors. Amb només un parell de setmanes de campanya es van voler reunir amb nosaltres tant un dels socis, Jordi Ribé, com l’administrador de l’empresa, Javier Roman. Després de les respectives reunions volíem fer públiques algunes de les informacions noves que hem rebut: Jordi Ribé assenyala directament a Javier Roman, l’administrador, com a responsable dels deutes de l’empresa per la seva mala gestió.

Per això, tant ell com Mateu Cabré, un altre ex administrador, han intentat que Xavier Roman renunciï del seu càrrec, passant a ser a partir d’ara Jordi Ribé l’administrador de Rombonautas SL.

Segons Jordi Ribé , ell és, a partir d’ara, l’ únic responsable de l’empresa i, per tant, del pagament del deute al treballador.

en una trobada amb Mateu Cabré. Tan Jordi Ribé com Xavier Roman reconeixen que hi ha un soci majoritari: Eric Xirinachs. Els diners d’aquest van ser imprescindibles per poder començar l’empresa i, ara que volen liquidar-la, és el principal interessat en recuperar-los. Pel que nosaltres sabem aquest canvi en els càrrecs encara no s’ha efectuat al registre mercantil. L’opacitat de tot plegat, així com la dificultat per saber qui són tots els socis que hi han darrere de l’empresa, s’ha estat fent servir per eludir les responsabilitats fins ara.. En Jordi Ribé ens va demanar paciència i comprensió. Segons ell, igual que tots els socis assumeixen que perdran diners amb tota aquesta història, nosaltres haurien d’assumir que, en cas de cobrar, el deute al treballador seria dels últims en pagar-se i, només, si el traspàs del negoci s’efectua amb èxit. Li vam dir clarament a la reunió que en el cas que l’empresa hagués tingut beneficis aquests no s’haguessin repartit entre els seus treballadors. Ara que diuen tindre problemes de liquiditat que no esperin la nostra compassió. Aquests deutes no poden caure sobre les esquenes dels seus treballadors. Han obert una empresa, els hi ha sortit malament i han de tancar. Que assumeixin les conseqüències. Ara els hi toca pagar. Hem donat temps suficients per saldar el deutes que tenen amb el seu treballador. Com no només no ha sigut així sinó que tampoc s’han posat en contacte amb nosaltres, reprenem la campanya informativa i de pressió al mateix lloc on va quedar fa un mes. Sindicat de Barri de Gràcia 6 de febrer del 2016