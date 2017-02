Comenta notícia | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: criminalització i repressió represión Panico Breve relato de la operación represiva que estan sufriendo en estos dias lxs compas anarquistas de Florencia en Italia A la mañana del 31 de Enero sobre las 9:30 de la mañana bajo orden de la Prefettura, la Policia, los Carabinieri y la Digos registraron las casas i los coches de varixs compañerxs anarquistas de Florencia: 20 personas fueron llevadas a comisaria para firmar los verbales y a la cientifica para que le tomasen huellas dactilares y fotos. Sobre las 21:00 de la noche lxs compañerxs fueron una a una soltadxs.

A 10 personas se les impusieron medidas: 3 fueron metidas a los arrestos domiciliarios mientras otras 4 tuvieron medidas de obbligo di dimora con rientro notturno, de 21:00 a 7:00 y firmas diarias y otras 3 obligación de firma diaria.

Más allá de las casas particulares, un amplio despliegue de policias (250 con perros, bomberos y artificieros) se presentaron al edificio de Villa Panico, que se encontrava vacío, y lo pusieron bajo secuestro.

El hecho por el que se empezó esta investigación, que involucra a 35 personas, fue un asalto a la librería del Bargello, cercana a Casapound, en la noche del 14 de Enero de 2016.

Los otros hechos que forman parte de la investigación son la explotación de una bomba carta delante de la misma librería, una concentración antimilitarista del 4 de Febrero de 2016 en la plaza Ghiberti, los hechos de la asociación Melograno, que habían llevado a los arrestos domiciliarios de Michele, Alessio y Francesca, y la manifestación del 25 de Abril.

Las imputaciones de que les acusan son: manifestación no autorizada, rechazo a proporcionar las generalidades, violencia, amenazas, lesiones, daños, robo impropio (cometido supuestamente por una persona durante la mani).

A 12 de las personas investigadas le imputan la asociación para delinquir, bajo los presupuestos de: continuidad y constancia de relaciones telefonicas entre las 12 personas, existencia de bases logisticas (Il Panico y La Riottosa) y relaciones de tipo jerarquico (2 compañeras estarían al mando de esta organización).

NO NOS PIDAIS LA PALABRA

a proposito de los arrestos del 31 de Enero



“no nos pidas la palabra que mundos te pueda abrir,

sí alguna tuerta silaba y seca como una rama.

Esto solo hoy podemos decirte,

lo que no somos, lo que no quieremos.”



Son tiempos oscuros, y no solo en Florencia.

Por un lado una humanidad por tres cuartos ahogada que muere de hambre, bombardeos, embargos, controles militares y de policia, detención e internamiento, trabajo asalariado y migración forzosa, razismo y fronteras. Por el otro una humanidad por tres cuartos cloroformizada, que a veces trata luchar en contra de una vida más y más miserable, más a menudo son atrapados por las sirenas del poder. Odio entre pobres, reverencia hacia los padrones, difidencia hacia quien se rebela. En Florencia como en otros lados, mientras se transforma la ciudad en una maquina para sacar dinero con la industria del turismo, quien arruina la postal debe ser bandido. Caza al pobre, al extranjero, al subversivo. Cazadores por las calles, con las uniformes: azúles, negras, grises, de camuflaje, mitra encima. El cientro historico ya vetado a las manifestaciones, sistematicamente rodeadas o directamente cargadas. Los fascistas se organizan, abren sedes, pub, librerias: por el día fomentan la guerra entre pobres, italianos como extranjeros; por la noche, en la medida en que no se le impida, la practican a golpes de navaja y bastón.

Quien no acepta todo esto deve ser restricto y encerrado.



El 31 de enero, en la ola del conocido “petardo” de fin de año de la calle Leonardo da Vinci - “petardo” que pero no entra en esta investigación – la Digos florentina ha dado inicio a la enesima operación represiva, entrando en varias casas, pillando a decenas de compañeros por la calle y notificando 10 medidas cautelares a anarquistas. La acusación principal que le mueven, junto con la contestación de otros delitos, és la de “haber construido una asociación para delinquir para difundir la propia ideología”. Dos compañeras, Carlotta y Filomena, indicadas como “jefas”, y otro compañero, Michele, estan puestos bajo arrestos domiciliarios, mientras que por otros y otras siete predisponen restricciones (obblighi di dimora, di rientro notturno o di firma variamente combinados).



Con un numero enorme de hombres – se habla de 250 – la policia irrumpe en Villa Panico para desalojarla, pero encuentra un sitio ya abandonado, una aventura ya conclusa y una maceta de flores que piensa bien de hacer explotar. És el expectaculo de la represión.



Pocas reflexiones, pocas palabras, pero hechos que hablan casi por si mismos.

Ocurre en Florencia, en la plaza de S.Ambrogio, que algunos compañeros que ponen una mesita informativa contra la guerra y el ejercito por las calles son rodeados y llevados por la Digos, no sin protestar. Por el codigo penal, és delicto de resistencia a publico oficial. No nos pidais la palabra.

Ocurre, en Florencia, al acabar de un concierto en Lungarno Dalla Chiesa, que el rechazo a dar las propias generalidades desencadene decenas y decenas de maderos en contra de los participantes, culpables de estar todavia vivos y solidarios. Nace de esto una pelea. Por el codigo és resistencia pluriagravada. No nos pidais la palabra.



Pero ocurre también que algunos se organizen para ocupar las casas y defenderlas, para contestar militares y fuerzas del orden, impedir el difundirse de la violencia fascista, en la única manera posible: actuar directamente contra la opresión. Ocurre que las sedes fascistas recivan la critica de la pintura, del ladrillo o de la bomba, o que la solidaridad por los arrestados del Lungarno invada las calles de San Frediano un 25 de Abril, sin pedir permiso y dejando encima de los muros su propia señal. Por el codigo, tomar parte o incluso solo defender abiertamente ciertos hechos, és asociación para delinquir.



Lo que no somos és una misera asociación jerarquizada. No somos ni servios que votan sin mover un dedo, ni gregarios que esperan a los ordenes de los perros o de las “perras” para actuar.



Lo que no quieremos és pasar nuestra vida dejandonos explotar y mandar. Por esto no lloramos cuando a nuestros enemigos le vuelve a llegar un poco de su violencia . Las lagrimas las guardamos por quien se muere en las obras, en la comisaría, en el medio de la mar, en la frontera: seguramente no por los escaparates de los fascistas, a los refertos hipocritas de los maderos o a las paredes de una ciudad que la UNESCO declara “patrimonio de la humanidad”, mientras és más y más en las manos de afaristas y especuladores.



Lo que no queremos, finalmente, és que el enemigo nos pueda dividir, con la lengua de madera del codigo penal. No sabemos si estos compañeros y compañeras hayan cometido todo lo de que se les acusa. Solo sabemos de que lado de la barricada luchan, y tanto nos basta como para apretarnos a su rededor.

Para acabar con este mundo. Para abrir, quizás, alguno nuevo. Pero por esto, las palabras solas no bastan.



SOLIDARIEDAD POR FILO, CARLOTTA Y MICHELE!

Solidariedad a los golpeados y golpeadas por las medidas!



Asamblea solidaria sin jefes ni padrones Florencia, 03/02/2017

