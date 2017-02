Comenta notícia | Veure comentaris | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: corrupció i poder “Autodeterminacion”. Solidaridad catalana(anarcoindependentismo), versus solidaridad obrera(anarcosindicalismo)

La barcelona de principios del siglo xx, vio nacer a solidaridad catalana y en oposicion a ella a solidaridad obrera, hecho que ahora el revisionismo del anarcoindependentismo trata de hacer creer que no ocurrio. La finalidad del anarcoindependentismo es romper la solidaridad entre oprimidos, y de ahi, que el papel del anarcosindicalismo consiste existencialmente en evitarlo y la mejor manera que tiene de hacerlo es explicando la añagaza del patriotismo, el chauvinismo inerente en el sistema de naciones, la duplicidad que lleva implicito el otorgar favores a un grupo explotado sobre otro.

El alcance territorial de la autodeterminacion, ligado a cualquier discurso nacionalista, lo vacia de su contenido, en sentido de que tal discurso politico, niega al individuo el pleno derecho de decision.A pesar de ser tan obvio, el anarcoindependentismo utiliza el concepto de autodeterminacion y se sirve para ello del discurso nacionalista. Clica la imatge per una versió més gran

La autodeterminacion en logica anarquista, no se recoge en ningun texto institucional, ni en ningun proceso constituyente del mundo. Esto es evidente, ya que es una antagonica confrontacion, con la esencia misma de la institucion estatal. Señalando esta observacion, queda desenmascardo el revisionismo del anarcoindependentismo. Pues no se puede defender los principios anrquistas mas prioritarios y al tiempo promover una actuacion de participacion institucional.

La autodeterminacion no puede concebirse sin la condicion de libre pensamiento del individuo. La palabra determinacion, al preceder del prefijo “auto” concede un significado indiscutible de individualidad de dicho concepto. No puede entenderse la autodeterminacion de un colectivo sin que cada uno de los individuos que lo componen gozen de la misma condicion.

La autodeterminacion como concepto en logica anarquista, garantiza la libertad del individuo. Estos son los fundamentos basicos que prioritariamente constituyen los aspectos necesarios a un proyecto de carácter libertario, en el que si hubiera que conferir una centralidad no puede ser otra que la autodeterminacion del individuo.

En definitiva apoyar al anarcoindependentismo, es instaurar el revisionismo para la reproduccion de la division de “dominantes-dominados”. El rechazo a la institucion estatal, viene dado por usar la inteligencia, pues ninguna revolucion, reforma, proceso constituyente, autodeterminacion nacionalista, va a dotar a la gente precaria de herramientas emancipadoras. Todo lo contrario, se refuerza al estado, o se crea uno de nuevo, la emancipacion de la gente queda constriñida, el poder continua en el gobierno y en su burocracia jerarquizada.

Que no haya confusion, el anarcoindependentismo y sus aliados, esos “libertarios” ahora politicos profesionalizados, que ahora armados por estructuras de estado, tienen todo el tiempo, para maquinar, conspirar, enredar, maniobrar, establecer contactos y pactos con la mas rancia,reaccionaria y corrupta politica patriotera, conceder favores, poner a unos y quitar a otros, y asi llevar adelante el espureo discurso politico-nacionalista de autodeterminacion.

