Jordi Pujol en video, 1981 Al 1981, després de tot un babeig periodístic de Joaquim Maria Puyal, el president de la Generalitat de Catalunya per televisió ja començava queixant-se de «Madrit».



I crea escola en la seva manera de discursar com a polític catalanista.



Davant la insistència periodística i d'una trucada, fa un repàs sobre la lluita armada d'ETA, GRAPO i fins i tot esmenta la RAF, IRA, Brigades roges, etc.



Amb el repertori de temes ja triat, li toca parlar també de la «crisi» econòmica, on també es defensa fent un repàs de la mateixa situació dels països europeus, fent ús de França i Alemanya com a models (forever). En tema sobre la «seguretat ciutadana» fa elogis a les institucions policials de l'Estat i fa patent una situació tercermundista, que també s'estén a l'economia familiar i el mercat «lliure».



Un rollo de quasi una hora i mitja que no m'he arribat a empassar per comentar-lo tot. Tostón institucional de l'època en què no hi havia quasi més canals per mirar.

He vist que al final fa una declaració concreta sobre la seva voluntat de bilingüisme a les noves escoles de la Generalitat, i també quasi acaba dient davant el terrorisme que cal treballar més el contrari de fer vaga general. Mira també:

https://www.youtube.com/watch?v=AXtSIvetXmU



