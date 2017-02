Comenta notícia | Veure comentaris | Envia per correu-e aquest* Notícia Catarsis En twitter se mencionó mi recurso a la “catarsis”. Me di cuenta de que ésta era mi supervivencia. La actualidad es un escenario desgarrado que nos atrapa. Necesitamos una buena catarsis. Son muchas las voces que llevamos años clamando por la búsqueda de antídoto contra el “discurso de poder” y aún no lo hemos logrado. La tragedia griega y el sicoanálisis hicieron sus pinitos, pero, el “discurso del poder los utiliza y nos los sirve:

Donald Trump pone en cuestión los pilares del Estado y amenaza el “orden”

Mariano Rajoy se arroga el poder de interpretar las decisiones parlamentarias y de usar sus privilegios para colocar a sus amig@s sobre quienes pesan dudas jurídicas, morales y profesionales. Ya solo faltaban los casos como el de Bárbara Rey.

Veamos, escuchemos o leamos la actualidad vemos un mundo que puede estallar en cualquier momento; un sistema y orden que se caen a pedazos. Lo más triste es que el poder, también tiene nuestro ocio y nuestra mente.

Eso es lo que nos dicen que hay y yo digo que no es así; el objetivo de la catarsis es la sanación. Podemos salir del escenario que nos imponen y, de hecho, ciudadan@s, instituciones, académic@s, polític@s, empresari@s, lo están haciendo; en USA y en todas partes.

“El discurso de la arrogancia”: https://www.rebelion.org/hemeroteca/imperio/040120ortiz.htm ha llegado a su fin, cada vez somos más quienes nos lo tomamos como un “espectáculo” y estamos decidid@s a defender con uñas y dientes nuestra exigencia de un Estado de Derecho trasparente y eficiente. Mira també:

