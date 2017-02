Comenta notícia | Envia per correu-e aquest* Notícia Anunci :: especulació i okupació Jornada Okupació i resistència (CSOA La Pastera, Berga) Clica la imatge per una versió més gran

12:00 h. Xerrada-debat amb Can Sanpere (Premià de Mar)i Banc Expropiat (Gràcia)

14:00 h. Dinar popular

16:00 h. Concert amb la coral InCordis (cor reivindicatiu)

18:00 h. Projecció del documental Resiliència CV(Can Vies)

Plaça del Forn (Berga) Mira també:

https://csoalapastera.wordpress.com/



This work is in the public domain afegir comentari ...