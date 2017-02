Comenta notícia | Veure comentaris | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: antifeixisme Anarcoespañolismo y lucha libertaria en Euskal Herria Es poco probable,pensar que un Estado Español dara la autodeterminación a los territorios que más le aportan a su PIB En el caso de Euskal Herria y Cataluña deberiamos plantearnos otro tipo de relaciones, es tan poco probable como necesario pedirlo la libre autodeterminación de ambos pueblos ante el Estado Español.Los trabajadores de ambos pueblos no somos subditos de un Estado represor de pueblos,por lo que la libre autodeterminación no pasa por ningún tipo de negoziacion pactada ante dicho Estado Español. Hay que ignorar a los que desde perspectivas anarquistas o libertarias nos colocan las cadenas para continuar siendo esclavos de un estado centralista y represor.



Cual es la via para poder ver estos pueblos vivir en libertad y sin ningún estado que les reprima? Nosotros creemos en municipalismo libertario,es decir la libre asociación de municipios a una Comuna o Federación de los distintos pueblos que viven en Euskal Herria o Cataluña en su caso,y que no necesitarian la aprobación del Estado Español o Frances en ambos casos.



No es el momento de moderar este discurso si no de radicalizarlo. Somos muchos los pensadores anarquistas que prestamos atención a las luchas de liberación nacional, como por ejemplo Bakunin que trata el tema de los pueblos eslavos en busca de su libertad frente a los grandes Imperios de la Europa Central,hacemos este apunte,no porque pensemos que esto legitima o ratifique lo que escribimos si no por que pensamos que son muchos los puristas y dogmaticos del Anarquismo"Españolista" que nos acusan de "pseudonacionalistas" y mil cosas más.Por lo tanto ante su dogmatismo nosotros les entregamos más dogmatismo y nos basamos en esos autores que tanto idolatran y siguen como si profetas se trataran para ratificar que el anarquismo en sus vertientes más arcaicas ya tuvo cosas que decir sobre la Liberación Nacional y las cuestiones identitarias.

