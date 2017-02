Comenta notícia | Veure comentaris | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: altres temes Bratach Dubh: Lucha Armada en Italia 1978-78



“Un elemento importante que ha surgido repetidamente en el análisis de los anarquistas de la lucha armada ha sido el siguiente: como la lucha armada es el momento culminante de la revolución, antes de participar en ella debemos estar seguros de que la fase que estamos atravesando es al menos una fase pre-revolucionaria. En el caso de lo contrario acabaríamos siendo aplastadas por la represión y todo lo demás y la política de trabajo que siempre ha realizado el movimiento, como contra-información y propaganda, sería destruido.



Creemos que es importante aclarar esta posición, destacando una serie de puntos:



a.- los análisis se basan en las posiciones personales de las compañeras que los elaboran, y éstos podrían ser lo contrario;



b.- incluso si no aparece oficialmente, las posiciones de las organizaciones a las que éstos compañeros pertenecen afectan a los propios análisis;



c.- hay un error de lógica al afirmar que la lucha armada debe esperar a la fase pre-revolucionaria, en cuanto que también desempeña un papel en la creación de esa fase;



d.- puede ser no que no haya una definición única de lo que es la fase pre-revolucionaria."

