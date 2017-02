Comenta notícia | Veure comentaris | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: ecologia El creuament de bases de dades públiques i privades una eina de control social. Per alguns sols era una possibilitat, per altres una sospita i per altres és una certesa: els estats poden anar creuant les bases de dades i obtenir resultats de control socials més enllà de les “garanties” de les lleis de protecció de dades. En principi com diuen els liberals “tot el que es pot fer s’acabarà fent”, sobretot si tens els mitjans... i els estats els tenen.

Arrel de les conferències de l’exjutge Santi Vidal, el que ens importa menys és l’histrionisme del personatge, o el fet de que la Generalitat de Catalunya (que no deixa de ser estructura estatal) hagi encruat 130 bases de dades (la d’hisenda no és la que més ens preocupa, encara que també), el que veiem més important és les rialles que acompanyaven a la frase del Sr. Vidal “esteu tots fitxats”, sembla que era una cosa que feia gràcia als assistents... s’ha de ser mesell!!! Clica la imatge per una versió més gran

No és preocupant sols per el tema fiscal, que també... sinó per tot un univers de possibilitats que certifica la generació d’aquest fitxer:



-El departament de Salud volia vendre les dades de salut de tots els catalans, finalment la venda s’ha fet indirectament, a traves de les institucions d’investigació públiques, institucions penetrades per els interessos privats fins el moll dels ossos. Amb quins fitxers es creuaran aquestes dades, suposadament anonimitzades?, potser amb els de les compres de medicaments per desanonimitzar-les?... sens dubte asseguradores i altres empreses del sector estaran molt interessades.



-El CESICAT elaborava un fitxer d’activistes d’internet... el creuaran amb el de dades fiscals?



-La Policia de Catalunya (i la resta de policies de l’estat) elaboren bases de dades diverses de dubtosa legalitat (els anomenats antecedent policials) que inclouen dades d’ADN... amb quins fitxers estan creuant les dades....



-I tantes altres possibilitats, alguna de les quals s’ens escapen en aquests moments.



Les explicacions del Secretari d’Hisenda, Lluis Salvador, desmentint per un canto al Santi i confirmant l’encreuament de les “130 bases de dades” per l’altra, sols fa que confirmar-nos el que ja sabíem: l’estat creua tots els seus fitxers per controlar als “súbdits” d’una manera o altra.



Hi ha la convicció de que les corporacions creuen les seves dades amb els fitxers estatals, esperem que aviat aparegui algun “Santi Vidal” que ens confirmi la certesa/sospita.



La confiança acrítica i cega en l’estat i les seves lleis, la manca de visió de que el primer en vulnerar-les és ell segurament sigui una de les seves millors cartes per mantenir-nos dominats.



Més info:

http://negreverd.blogspot.com.es/2015/05/dades-sanitaries-trafic-i-domin

http://negreverd.blogspot.com.es/2016/10/lagencia-de-ciberseguretat-de-c

http://negreverd.blogspot.com.es/2016/09/la-generalitat-prepara-un-fitxe

http://negreverd.blogspot.com.es/2016/09/adn-de-merda-merda-dadn.html

http://negreverd.blogspot.com.es/2016/07/els-nous-aires-la-videovigilanc

This work is in the public domain veure comentaris / afegir comentari ...