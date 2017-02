Comenta notícia | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: especulació i okupació video contra desallotjament cso la chispa Ja ha sortit la sentència de desallotjament contra el cso la chispa que vol acabar amb un espai amb més de nou anys d'okupació a Lleida.

La sentència s'ha recorregut i el dia 7 de març es la continuació del judici contra les dues companyes que falten tot i que ja diem que no deixarem la casa pel nostre propi peu.



Estigueu atentes, nou anys d'okupació no s'esborren així com així.



https://www.youtube.com/watch?v=eFxbNdqqkbA Mira també:

https://csolachispa.wordpress.com/

https://lleidaokupa.wordpress.com/

afegir comentari ...