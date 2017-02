Comenta notícia | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: especulació i okupació Koper (Eslovenia): Solidaridad con la platforma okupa INDE, bajo amenaza de desalojo

Convocatoria para acciones de solidaridad para la INDE en Koper, Eslovenia En los últimos años hemos visto nuevos espacios autónomos en Eslovenia unirse a las luchas de okupas más antiguas en todo el país. A lo largo de la costa eslovena, dos enormes edificios fueron okupados hasta hace poco. Las okupaciones trajeron política radical y relaciones sociales diferentes a su entorno. Ambas okupas siempre estaban abiertos a una variedad de proyectos e iniciativas, pero tenían presencia anarquista fuerte en las actividades. Los espacios solían ser fábricas, que fueron destruidos por la brutal privatización.



Justo después de año nuevo, ARGO en Izola fue desalojado por la fuerza. El desalojo fue precedido por una serie de hostigamientos policiales y de la empresa de seguridad, que en algunos casos resultó en lesiones fisicas graves y multas para lxs compañerxs allí. La segunda okupa costera, llamado INDE, recibió una notificación de desalojo hace unos pocos días. Se supone que debemos que salir de las instalaciones hasta el 30 de Enero 2017.



Ambos squats son actalmente propiedad del supuesto banco malo. Se trata de una institución del estado bajo la dirección del Ministerio de Hacienda, creado para resolver la deuda acumulada por grandes inversiónes financieras especulativas que se estrelló durante la crisis económica. En otras palabras: están allí para vender edificios baratos y abrirlos a más especulaciones financieras, por que los ricos se beneficiarán una vez más, mientras que todxs perderán. El desalojo de INDE seria con el pretexto de limpieza de material peligroso en el espacio. ARGO también fue declarada como zona peligrosa por las autoridades, pero lo único que están intentando "limpiar" fuera de él, son lxs compañerxs que traen vida a estos espacios.



Se trata de otro golpe en un año duro para el movimiento de okupación en Eslovenia, ya que todos los espacios se enfrentan a ataques, ya sea por los nazis o/y policía, seguridad privada y las instituciones del estado. Entendemos este tipo de presión como parte de la mayor represión que ha justificado la llamada crisis de migrantes. Está más en juego que sólo nuestro edificio. Es una esperanza de un mundo diferente, donde la solidaridad,el apoyo mutuo, el antiautoritarismo, y las relaciones no jerárquicas son todavía posibles. Hace pocos meses impedimos el desalojo de la okupa Rog en Ljubljana. Sabemos que podemos hacerlo otra vez.



Pedimos compañerxs en todo el mundo para que muestran solidaridad. Lxs damos la bienvenida aquí, pero seramos felices si se lucha donde se pone de pie. ¡Envíenos una carta de apoyo, o colgar una pancarta! O inventad algo vosotrxs mismxs! Nunca nos pueden sostener detrás si permanecemos juntxs fuertes. Todo lo que haceis será mantener nuestro espíritu.



Si nos derrotan, nos vamos con estilo. ¡Únete a nuestra lucha!



Grupo Alternativa Obstaja, Koper (parte de la FAO-IFA)



banco malo: http://www.dutb.eu/en/default.aspx correo electrónico: info [arroba] dutb [dot] UE

empresa de seguridad que se encarga de desalojos: http://www.galekom.si/ correo electrónico: info [arroba] galekom [dot] si

Inde Plataforma: http://www.indeplatforma.org/ correo electrónico: inde [dot] plataforma [at] riseup [dot] net

