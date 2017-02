Comenta notícia | Veure comentaris | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: especulació i okupació Comunicat pel Desallotjament del Bloc C/Portugal 53 Aquest matí hem fet pública l'okupació del bloc del carrer Portugal 53. Quina millor manera de començar unes jornades contra l'especulació que amb una nova okupació?

La idea d'aquest cap de setmana era traslladar totes les activitats programades durant les jornades "Contra l'especulació, okupació" a l'edifici okupat, i així ho hem fet. Cap a les 13.h aparegut més d'una desena de furgones de la BRIMO, expulsant a les companyes que resistien a l'interior de l'edifici i identificant-les. Els mossos d'esquadra (amb la col·laboració de la guàrdia urbana, que ha patrullat durant tot el matí la zona) han tornat a demostrar que ni ells es creuen les seves absurdes lleis, desallotjant l'immoble sense cap ordre judicial.

Per si ens en faltaven, avui ens han donat un motiu més per odiar amb més forces a la policia, així com a l'estat i al capital. Són els cossos policials qui sempre defensaran la propietat privada, i nosaltres qui la combatrem.

Després de tot això, no ens veiem amb forces (físiques ni emocionals) per tirar tota la programació de les jornades endavant, així que hem decidit reduir-les retornant altre cop la ubicació a La Cinètika. Mantenim doncs:

Divendres 3:

Sopador vegà -a càrrec Ateneu Llibertari Palomar- (20h)

Dissabte 4:

Dinar Vegà -a càrrec Las Kellys (14h)

Taula Rodona: Dret a l'habitatge -PAHC Sabadell + Taller Stop Deshaucios (17h)

Sopador Vegà -a càrrec Grup Anarquista Elissa- (20h)

Diumenge 5:

Streaming Titiriteros "La Bruja y Don Cristóbal" (18h)

Pizzeria Vegana (20h)



Gràcies a totes les veïnes i solidàries que ens heu donat suport de qualsevol manera durant el dia d'avui, us estimem.



Seguirem okupant fins a morir.

Contra l'especulació, okupació!



Sant Andreu, 3 de febrer de 2017.

