Comenta notícia | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: corrupció i poder "Pan para hoy y hambre para mañana" La Renta básica universal es una más de las gestiones que hace el sistema capitalista de la pobreza y miseria que genera. Clica la imatge per una versió més gran

La Renta básica universal es una más de las gestiones que hace el sistema capitalista de la pobreza y miseria que genera.



La distribución de la manutención en base a ayudas económicas (cada vez más reducidas) por parte del Estado al parado es apoyada por el Capital privado para que éste puede reducir aún más los salarios y los costes que le ocasiona el trabajador de base, de manera que también pueda aumentar la producción y la explotación de éste.





En este contexto el trabajo existente jamás será repartido, sino al contrario, será cada vez más selectivo, especializado y minoritario (el permanente) y más mal pagado, escaso y mayoritario (el eventual), con lo cual y debido al alto porcentaje de paro incrementará la competitividad en el mercado laboral, creando un sistema hiperviolento y destructivo en sí, promocionando e incentivando a los mejores y anulando y eliminando a los peores adaptados (meritocracia).



Artículo relacionado: https://lavozdelaherramienta.wordpress.com/2013/12/05/renta-basica-capit/ Mira també:

http://matapuces.blogspot.com.es/



This work is in the public domain afegir comentari ...