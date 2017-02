Comenta notícia | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: xarxa i llibertat Audio de la charla: "Anarquía y propiedad privada. Historia del anarquismo expropiador" Madrid, 28 de enero de 2017. El día 23 de enero comenzó el juicio a nuestras compañeras anarquistas acusadas del atraco a una sucursal del Pax Bank en noviembre del 2014 en la ciudad de Aquisgrán (Aachen).



El 28 de Enero, en el Local Anarquista Motín, tuvo lugar un evento, en el que se hizo una actualización de la situación de las compañeras y una charla sobre anarquismo y propiedad privada: historia del anarquismo expropiador.



Si no pudiste asistir, en nuestro blog está disponible el audio de la misma.



https://localanarquistamotin.noblogs.org/…/audio-charla-an…/

This work is in the public domain afegir comentari ...