Monográfico: "¿Qué delito es robar un banco comparado con fundarlo? Con motivo del juicio de las compañeras apresadas en Alemania acusadas del atraco en Aachen (que tuvo su primera sesión el 23 de enero)se ha sacado un monográfico titulado:





"¿Qué delito es robar un banco comparado con fundarlo?



Publicación solidaria con las compañeras anarquistas acusadas de atracar una sucursal bancaria en Alemania."





El monográfico hace un breve resumen sobre el caso y la situación actual de las compañeras, y cuenta con dos artículos más, uno sobre la historia del anarquismo expropiador y otro, sobre la banca y la propiedad privada.





Para descargar la publicación:



https://localanarquistamotin.noblogs.org/files/2017/02/Publicación-solidaria-compas-alemania.pdf





+ Info del caso en:



https://solidaritatrebel.noblogs.org/







[...]"Desde esa época y hasta la actualidad el anarquismo siempre a utilizado la expropiación no solo a banco y no siempre por medio de la fuerza, desde Ravachol, Durruti y Di Giavanni a Lucio Uterbia y siguiendo en la actualidad, es una práctica que nos da perspectiva histórica, para continuar luchando en contra de la propiedad privada y toda autoridad."[...]

