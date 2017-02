Comenta notícia | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: altres temes contra l'especulació, okupació! (manifest de les jornades del 3, 4 i 5 de febrer) Sant Andreu de Palomar, 3 de febrer de 2017



Avui i els propers dies, estarem aquí defensant el nostre dret a viure sota sostre. Denunciant

amb els nostres actes i no amb instàncies de paper mullat, que hi ha cases buides. Buides des

de fa més d'una dècada. No anem a esperar més per omplir-les de vida. Perquè la vida no espera a instàncies.



És just mercadejar amb l'habitatge? Hem de permetre-ho? L'habitatge és la base d'una mínima estabilitat per tenir un mínim de salut, descansar, dormir, menjar, endreçar-nos,... Qui mercadeja amb això, quin respecte mereix?



El capitalisme i la llei que ho empara defensa la propietat privada, fent-la prevaldre sobre les nostres vides, ha d'estar la propietat privada per sobre de les mínimes necessitats humanes?. Això creuen els que es lucren en aquest sistema, com ho creuen moltes persones sotmeses al mateix. Moltes persones creuen que han de pagar pels seus drets.



És més legítim, en definitiva, acumular espais buits i deixar que la gent visqui amuntegada, sense subministraments, o directament al carrer?? És legítim pagar a força d'hores i hores, al cap i a la fi, pagar amb les nostres vides, per aquests mínims?



La lògica dels mercats diu que les nostres vides estan en venda. Aquesta és una afirmació radical, real, tan real com la vida que portem.



Vida precària, treballs precaris.

Sembla que, de tant dir-la, hem normalitzat aquesta paraula.

Moltes hores de les nostres vides per miserables sous. Sumem el cost de la vida i concretament el de tenir un sòl sota els nostres peus i un sostre sobre els nostres caps, on protegir-nos, un habitatge. El resultat és estar esclavitzades per pagar el nostre dret a l'habitatge.



Som les que ens neguem a estar esclavitzades



Per defensar-nos és la nostra responsabilitat saber, quina i qui genera aquesta situació que ens oprimeix.

Banquers, propietaris que acumuleu espai sense donar-li ús, i comercieu amb les nostres vides, especuladors, en definitiva, no anem a quedar-nos de braços creuats, us plantem cara!



No anem a sotmetre'ns, ens organitzem!



Anem a defensar-nos okupant tots aquells espais que vostès usen per lucrar-se i esclavitzar-

nos. N'hi ha prou d'especular! Anem a defensar les nostres vides. Okupem-nos!



Okupem!

