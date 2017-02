Comenta notícia | Veure comentaris | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: corrupció i poder la clase obrera catalana y la lluita anarcopujolista. artur mas Las andanzas del filibustero artur mas, la comision de investigacion, ciu-cup y erc la misma mierda es, el anarcopujolismo que ultimamente se caracteriza por la accion directa, actuara este 6 de febrero en los juzgados de arco de triunfo, donde se espera las masas de precarios y oprimidos mostrando al mundo la fuerza del anarcopujolismo. Clica la imatge per una versió més gran

Clica la imatge per una versió més gran

Clica la imatge per una versió més gran



L





Ya no sorprende el espectaculo del parlament, mas de lo mismo, un nuevo sow del joe rigoli catalan, que de nuevo termina con “EL YO SIGO”, salundando en un final con su cara de atontao que el no se enteraba de nada y jalonado por el nuevo tripartito ciu,erc y cup ufffff que largo este paripe parlamentario del yo sigo. ¿Quien se acuerda cuando esta izquierda nos hacia chillar en la calle artur mas a que mutua vas?, cuanta amnesia de la izquierda independentista, ahora dandose abrazitos, y preguntando en la comision para que el filibustero se luzca ante la galeria, en su papel de atontao del yo sigo.





Anda por paradero desconocido jordi pujol i ferrusola, el gran valedor ante jordi pujol i solei para que este designara a artur mas como conseller en cap y sucesor para la continuacion del pujolismo es decir: la pela es la pela y pagant san pere canta..Las graves dificultades por la que atraviesa la poblacion precaria en catalunya, hacen que ese virtuoso de la pirateria y la especulacionn (el del yo sigo), no le valga ya el papel de atontao que no se enteraba de nada, y pretenda ahora a traves del tripartito del esbirro junqueras y las lacayas de la cup, que los precarios y oprimidos sean los que asuman de nueva la nueva ola de recortes que se avecinan, y es que desde que se proclamo presidenteel `puigdemont no ha dejado de recortar, y que la generalitat que esta en bancarrota, y nos quieran hacer creer que estos caballeretes del goverm“ y las lacayas de la cup, son patriotas modelo, es de pitorreo ¡vamos!



Qu el goverm pueda aprobar presupuestos donde sigue recortando en gastos sociales, es de terroristas, quitar pirmis, que las listas de espera sean de dos años, que los niños de los precarios tengan que crecer malnutridos, mientras desde ciu,erc y la cup, nos prometen el paraiso a cuenta de que todo el mal es españa, solo se mantiene por la represion de los mossos.



DE aquí a septiembre el filibustero, prosigue su escalada de especular, vender patrimonio publico,



Artur mas, es uno mas en la larga lista de los caballeros del pujolismo, que con el beneplacito del no tan honorable padre padrone del hijo desaparecido, supo trepar hasta ostentar la presidencia de la generalitat, y que como el que lo señalo con el dedo para que ostentara el cargo, continua saqueando con patente de corso las economias de unas gentes las de catalunya, ahora condenadas a la miseria y a la reprersion, mientra el capital especulativo con la complicidad de la politica de un parlament al servicio del neoliberalismo no para de aumemntar sus beneficios.



¿y que hacen estos llantos izquierdistas de todas las tendencias, para aligerar el padecimiento de una poblacion ya exausta, ansiosa de una vida mejor, y esas ugt , ccoo, ustec, catac, los primeros porque no hacen oir su voz en el parlament, y las segundas no llaman a los obreros a luchar en la calle, y todos callan cuando los mossos mandados desde el goverm reforzado por las lacayas de la cup, reprimen a la gente pobre que intenta sobrevivir a unas leyes que permiten que el pujolismo siga ostentando el poder, y tengamos que ver cuentas millonarias en andorra, suiza, linchestein.... de los padres de la patria catalana, y que la corrupta ciu ahora aliada con los del contrabando en la seu de urgell, y de la pandilla de la avellana (aquellos del reposa pies o brazos del coche oficial) ahora capitaneados por el lloron y comisario nos hablen de proceso democratico hacia la independencia, mientras tenemos que ver como se mueren nuestros enfermos, como roban a nuestros ancianos, como malviven desnutridos nuestros hijos pequeños, como nuestros adolescentes son envenanados con ideas de la patria, nuestros jovenes inducidos al consumo de drogas, y nosotros condenados al paro, la miseria y la represion, y mientras los privilegiados del pujolismo viven en el lujo y el despilfarro. Artur mas , ciu , cup y erc junto al anarcopujolismo llevan a la clase obrera catalana al paraiso llamado independencia.

