Comenta notícia | Veure comentaris | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: antifeixisme La classe obrera catalana i la lluita anarquista.Joan Recasens Farré Joan Recasens Farré anarquista català, fill de la classe obrera Joan Recasens Farré neix a Cunit(Baix Penedès),fill de pagesos,va ser un treballador manual fins a la seva mort,degut a la poca escolaritat que va tindre.Al 1928 s´establí a Vilanova i la Geltrú i fou un dels militants més destacats de la CNT de Vilanova.



Va ser un dels propulsors de la llarga vaga a l´empresa de ciment Griffi on treballava(mantinguda durant el 20 d´agost de 1930 fins el 22 d´abril de 1931).En 1932 va ser nomenat president de l´Ateneu de Divulgació Social "El Porvenir",entitat de caire llibertari,en la cual havia una secció(pro-Escola Racionalista),al maig de 1933 la Guàrdia Civil entra al local de l´Ateneu i el clausura.



Participa activament a els fets del 6 d´octubre i en diversos conflictes sindicals tambè a Vilanova i la Geltrú,és un dels organitzadors de les Joventuts Llibertàries de Catalunya del Garraf.



Degut a la seu activisme politic ha de fugir moltes vegades de Vilanova I amagar-se a Barcelona.En plena Guerra Civil,formà part d´una Comissió Especial de Sanitat i Assistencia Social en representació de la Federació Anarquista Ibèrica(FAI).



Al 1938 fou delegat del Garraf al Ple Ampliat de Federacions Locals I Comarcals de les Joventuts Llibertàries de Catalunya.



A finals de gener de 1939,quan el triomf militar franquista a Catalunya era un fet,creuà el Pirineu i va ser internat al camp de concentració d ´Argelers de la Marenda(Rosselló).Aconseguí fugir-ne i visqué clandestinament a la zona de Marsella(Provença.Occitània)fins el final de la Segona Guerra Mundial.A causa d´una malaltia que va minvar les seves capacitats,no va poguer participar a la resistència com altres companys exiliats i va haver de treballar al seu domicili en pèsimes condicions amb una màquina de tricotar.Va morir el 20 de febrer de 1975 a Marsella sòl i lluny dels seus.



En homenatge a la seva lluita per l´Anarquia,pel poble i per la lluita de classes.

This work is in the public domain veure comentaris / afegir comentari ...