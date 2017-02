Comenta notícia | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: criminalització i repressió : especulació i okupació CONCENTRACIÓ 3 Febrer 9.30h a la Ciutat Injustícia Divendres 3 de febrer a les 9.30h convoquem una concentració a la Ciutat de la Injustícia com a mostra de suport cap a les quatre companyes que tenen judici per la resistència al desallotjament de la Llamborda en juny del 2015. Clica la imatge per una versió més gran

Aquell dia va haver-hi gent resistint tant a la vivenda com al centre social, i gràcies a les sis hores de resistència i la situació específica de l'edifici, malgrat el gran dispositiu policial i les forces utilitzades per accedir per totes bandes a l'immoble, es va aturar el desallotjament del CSO, tot i que van desallotjar la vivenda i van tapiar els accessos.



Després celebrarem que no ens van poder treure, totes plegades a la Llamborda amb vermut i música.

