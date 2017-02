Comenta notícia | Envia per correu-e aquest* Notícia Anàlisi :: educació i societat ¿hacia donde va la investigación en Ecuador? Corregido Como cultura investigadora no vamos a ningún lado. Corregido. Hacia dónde va la investigación en Ecuador? Primera parte.



Quienes décadas atrás promovieron la investigación no alcanzaron a visualizar que a las universidades poco les importó vincularse con la sociedad, esta situación produjo y sigue produciendo el estancamiento tecnológico y un incremento exponencialmente significativo de la mediocridad en la educación superior incluidas las universidades de posgrado encerradas en su ego y en su confusión económica, social e investigativa.



¿Quieren universidades en dónde el gobierno decida qué es lo mejor para los jóvenes? ¿Quieren universidades botines económicos y políticos como la mayoría de universidades en el país? ¿O quieren universidades seguras, democráticas en donde se debata y se critique la investigación?



Sí la repuesta es por la última pregunta entonces debemos empezar a discutir lo que pasa en nuestras universidades en donde la división entre profesores, entre gestión administrativa y plataforma académica, vinculación con la sociedad y relaciones industriales, autogestión y empresas públicas, bienestar estudiantil con la visión y misión de las universidades, ciencia y tecnología con creatividad e innovación a pocos les importa. Cuando estos problemas interesen a la sociedad empezaríamos a combatir el subdesarrollo que también es mental.



El conocimiento, la educación, los valores, las reglas están afectados y afectan los ideales del progreso porque la ética no está considerada en el Derecho. Es una época en donde el pensamiento como método para la innovación, para la prudencia y la diplomacia política está terminando; prevalece el autoritarismo, la arrogancia y la intransigencia en la conducta diaria, prevalece la politiquería sobre la técnica, estamos regresando al tiempo de los dioses mitológicos que hacían de la democracia una ficción acorralada entre los mitos por una justicia ahogada y por una libertad con miedo.



Nos queda una sociedad mediatizada y enferma por el uso de las redes sociales. Por todo esto manifiesto que para la investigación ya no es suficiente contar con dinero, tiempo y laboratorios con equipos de última generación, ahora, debemos repensar como cambiar la estructura socio-política que impide la creación de una cultura investigativa porque desde la educación inicial no existe creatividad.



Hoy, la ciencia debe ayudar a clarificar los conceptos de democracia, Republica, cultura e incluso el concepto de ética porque todo está corrupto y prostituido. Si queremos ciencia y tecnología para Ecuador, hay que empezar por reordenar la estructura pública.



Reconocer y aceptar nuestra pobreza mental como un serio obstáculo para una excelencia educativa y para sembrar cultura investigativa significa que estamos modificando nuestra cultura como fuerza dinámica que ayude al desarrollo del Estado.

Cómo me gustaría que nuestras universidades desarrollen tecnología para el bienestar de la humanidad le decía a Luis Cumbal, en una amena conversación, uno de los tres mejores investigadores que tiene el país.



Desarrollar tecnología para ayudar a las personas con parálisis como lo hace la universidad de Melbourne en Australia, sus investigadores crearon un pequeño aparato que debe conectarse a una vena cerca al cerebro para traducir los impulsos nerviosos a movimientos que a su vez serán percibidos por sillas de ruedas, aparatos ortopédicos y otros.

Luis y Pablo me dijeron, tienes que visitar al grupo de HAND EYES, crearon una herramienta que facilita los desplazamientos de personas no videntes.



Cuatro estudiantes de la ESPE (Universidad de las Fuerzas Armadas) Alex Aldás, Carlos Canacuan, Diego Aguinsaca y Fabricio Reyes Moreno, desarrollaron un dispositivo electrónico adaptable a los bastones y a la vestimenta de las personas con discapacidad visual o llevarlo en la mano. “El objetivo es mejorar la calidad de vida de estas personas” Fabricio.



Alex, Carlos, Fabricio y Diego, manifiestan que están contentos porque estudiantes de otras universidades los están emulando “desde el principio nosotros vimos que si hay oportunidades para Hand Eyes, lamentablemente hay grupos que se están quedando porque no ven que sus proyectos tengan oportunidad para desarrollar emprendimientos y no es así, nosotros estamos enseñando que si se puede” Carlos Canacuan



Por estrategia comercial, China es el país que en primera instancia nos brinda la oportunidad de masificar el dispositivo para donarlo, es parte del compromiso social que nos impulsa a crear, innovar e investigar. El dinero es importante pero primero queremos ayudar a solucionar temas olvidados por mucho tiempo. Lo social también es nuestro fin.



“Nos interesa una investigación social para nuestro país y para nuestro producto también porque queremos cambiar la vida de las personas. Para nosotros eso es importante” Fabricio Reyes Moreno.



“Cambiar con nuestra investigación el pensamiento de los jóvenes es una de nuestras metas” Alex Aldas.



Estos jóvenes, continúan con la investigación del dispositivo Hand Eyes para mejorarlo mientras tanto han desarrollado y construidas máquinas de impresión 3D “somos de las pocas empresas que desarrolla tecnología en Ecuador, en maquinaria industrial, ese es nuestro mercado, la venta de estas máquinas nos permite subsistir” Diego Aguinsaca.



Destaco a estos jóvenes por su tesón, creatividad, innovación que les permitió concretar investigación. Deben pensar como investigadores, han roto la pauta de la investigación ¡Qué bueno!



Los pueden ubicar en: https://www.facebook.com/HandEyes1/ y teléfonos +593 22338961 o al +593 989728384



Según la revista Science, se está desarrollando una vacuna contra el zika, esta vacuna experimentada en monos ya está ofreciendo resultados para evitar que el virus transmitido por mosquitos siga causando daños irreversibles en el desarrollo del cerebro de fetos.

Este es otro de los deseos de la humanidad para el 2017, logro científico al servicio de la gente.

Luego le comenté a Luis Cumbal, que había escogido tres proyectos científicos importantes para este año, para mencionarlos como ejemplo de lo que nuestras universidades pueden lograr en investigación como la tecnología CRISPR capaz de modificar el genoma. Detecta los genes que se desean modificar gracias a unas guías genéticas, en ese momento Luis me interrumpió y en su cara observe alegría, orgullo y satisfacción: “Mi hija Nadia, está estudiando el CRISPR”. Qué casualidad, en serio… le dije sorprendido. Por favor comunícate con ella y dile que me envíe su sentir y datos de su maestría.



La futura Dra. Nadia Cumbal, es aspirante al Nobel, ¿por qué no? para superar a su papá ganador del premio Eugenio Espejo. Nadia, tienes unos padres extraordinarios por su sencillez, por su amor a su familia y por su preocupación por los jóvenes que llegan del exterior para que no se pierdan en el conformismo existencial característica de nuestra estructura socio-político.

Esto es lo que me envió la proxima Dra. Nadia Cumbal:



Nadia I. Cumbal

Para

rcpuma061 ARROBA yahoo.com

Hoy a las 8:59

Buenos días.

Mi nombre es Nadia Cumbal, soy una candidata a PhD en Genética. Mi padre, Luis Cumbal, me pidió de favor que le escriba algunas líneas acerca de mi investigación y pensamiento sobre el sistema CRISPR las cuales se las comparto a continuación.



Descripción de mi investigación:

En mi investigación, utilizo al sistema CRISPR como una herramienta para identificar las regiones del genoma codificante y no-codificante que regulan la expresión del oncogen cmyc. Este encogen se encuentra sobre-expresado en alrededor 70% de tumores, pero desafortunadamente hasta el momento no existen drogas o medicamentos que puedan inhibir a esta oncoproteína. El diseño de moléculas que inhiban específicamente la acción de c-MYC ha sido un reto para los científicos debido a su estructura relativamente "plana" y muy parecida a otras proteínas. Con la identificación de reguladores de la expresión del oncogén, en lugar de inhibir directamente a la oncoproteína, se podría indirectamente controlar su expresión mediante la inhibición de los elementos (genes, enhancers) que la regulan.



Mi opinión:

El entusiasmo resultante del descubrimiento y primeras aplicaciones del sistema CRISPR es muy justificado. Al ser prácticamente una forma de inmunidad bacteriana, nos ha permitido conocer la manera tan elegante y sencilla mediante la cual bacterias y arqueas pueden defenderse de sus predadores bacteriófagos. Además, la variedad de sistemas CRISPR ha permitido identificar mejores componentes que permiten editar el genoma con mayor precisión y menores limitaciones. Como herramienta molecular, el aporte del sistema CRISPR ha sido muy valioso al permitirnos realizar cambios en el ADN de manera precisa y sencilla así que no es sorpresa que los laboratorios de investigación utilicen la herramienta CRISPR de manera habitual. La promesa de CRISPR es grande en áreas como el control de especies y la terapia génica. De hecho, existen ya terapias génicas bajo investigación aprobadas por la FDA particularmente enfocadas en enfermedades de origen hematológico que han tenido ya resultados alentadores. En verdaderamente un tiempo muy emocionante para ser un científico y poder admirar las ingeniosas aplicaciones de esta herramienta.



Gracias por su interés en el ámbito científico,

Nadia



Nadia Cumbal

Ph.D candidate

M. Cole Lab

Molecular and Cellular Biology Department at Dartmouth College

http://geiselmed.dartmouth.edu/colelab/





Investigación es la distancia que separa a las universidades dentro del Estado y a los Estados en la comunidad internacional para ser calificados como países desarrollados, en vías de desarrollo y subdesarrollados por el uso que hacemos de la creatividad e innovación.



Investigación de unos pocos es la línea divisoria al interior de las universidades con lo que significa cultura investigativa para proyectar ciencia para nuevas tecnologías en la industria que nada tiene que ver con quienes se contentan con publicaciones que nuestra pobreza mental define como científicas pero que son intrascendentes, solo sirven para cumplir requisitos del gobierno.



El número de profesores investigando es actualmente uno de los parámetros importantes para decir que nos estamos superando académicamente en una sociedad que no lee, por lo tanto, no valora el significado de investigación.



Estamos lejos de una cultura investigativa capaz de producir cambios significativos en la economía, gobiernos, educación, negocios y en todas las actividades del país ¿por qué?

Porque no se trata que 10, 100 o 1.000 profesores o estudiantes investiguen por su cuenta se trata que exista una cultura investigativa capaz de resistir la politiquería de los gobiernos y autoridades de turno en los campus universitarios. Se trata de que, con una cultura investigativa los fondos llegaran al país para ciencia y tecnología eso es practicar la autogestión. Está demostrado que el dinero del gobierno no ofrece tranquilidad para los investigadores por varios motivos.



Además, los idiomas más usados en el Internet, son el inglés con un 26%, mandarín 21%, español 8%, portugués 4%, japonés 3%, ruso, malasio, francés y alemán 3%, estos pocos ejemplos nos dice que la interconectividad desde Ecuador, es limitada porque nuestra gente en un 80% no habla inglés peor otros idiomas para conectarse con los 3.585, 749.540 usuarios de Internet.

En conectividad, Suecia ocupa el primer lugar con el 99% seguido de Bahréin, Dinamarca, Holanda, Noruega, Australia, Finlandia, Nueva Zelanda, Emiratos Árabes Unidos, Canadá, Suiza, Sur corea con el 96% promedio. Después vienen Alemania, Estonia, Lituania, España, Qatar, Bélgica, Inglaterra, Francia, Republica Checa, Italia, Uruguay, Australia con el 90%, el resto de países se ubican con el 80%, Ecuador está más-menos con el 60% para terminar con Costa de Marfil 5% y Etiopia y el Congo 2%.



Estas estadísticas nos indican que no solo los países más desarrollados dominan las tecnologías de última generación también los más cultos.



Las tecnologías planetarias, el lenguaje digital producen 4 de las 5 palabras y 4 de las imágenes de las comunicaciones planetarias y los secretos de la revolución biogenética frente a una amplia constelación de países atrasados, pobres y desconectados de la investigación donde nos situamos.



Últimamente la psicología y sociología ayudan a visualizar de mejor manera lo que está pasando con nuestra educación universitaria en donde la discrecionalidad, conformismo e intereses personales de los profesores son los frenos para lograr una excelencia académica en las universidades más los sistemas y estructuras del país que asesinan la ética.



El asesinato de estos principios sostiene la impunidad, la indiferencia, individualismo, envidia, al más alto nivel en el gobierno y en las universidades que terminan por afectar nuestra cultura volviéndola más pobre.



En las universidades hay fuerzas poderosas que impone a la comunidad una especie de epidemia que trasmite división, petulancia e interés personal porque el fin es el rectorado por sobre el crecimiento de la universidad. Las alianzas por el poder es un mezquino freno para la gente honesta, ética y capacitada que si hay en los campus universitarios. Estos grupos de oportunistas y mediocres profesores son fuerzas determinantes en las universidades para que solo ellos reescriban una y otra vez la misma historia de chantaje, corrupción e ineficacia, característica de nuestra educación superior.

Una cultura investigativa permitirá alianzas con otras universidades e industrias que aporten con su experiencia, eso sí, considerando que no todas las universidades están en condiciones de sembrar investigación como tampoco todos los PHD o investigadores están en condiciones de liderar este proyecto.



En mi opinión, después de conversar con seis de los mejores de todos los que consideran que si pueden impulsar cultura investigativa, considero que el Señor y Doctor Luis Cumbal puede lograrlo. Sería una gran hazaña para Ecuador, para la ESPE y para la ciencia y tecnología que tanta falta nos hace.



Luis reúne capacitación, experiencia, sencillez, lealtad y equilibrio emocional y espiritual que lo califican para liderar el proyecto de una cultura investigativa para la Sierra y Oriente del país o para toda la nación.



El polimérico hibrido inventado por Luis, en el laboratorio sirve para remover arsénico en las aguas subterráneas. Es usado por Vietnam, Bangladesh, Cambodia, Estados Unidos, la patente le fue concedida por este último país. Las aguas subterráneas de EEUU contienen arsénico. Este fue su proyecto de doctorado obtenido en la Universidad de Lehigt en EEUU con la tutoría del profesor Arup Sengupta.



Este invento ayuda a millones de personas en el mundo según la Organización Mundial de la Salud (OMS)



Luis Cumbal viene de muy abajo, ha escalado etapas de vida hasta llegar a la investigación con hechos y resultados. ¡Destacado!

Las universidades deben tener su propio gobierno académico eso significa ser autónomos y significa estar en la categoría A, para que sus propósitos principales la investigación y la docencia enfrenten las ideas y evalúen las dificultades de la investigación.



Debo reconocer que las universidades número 56 (UDLA) y 57 (ESPE) que visite me enseñaron que al no haber competencia por el rectorado el ambiente es más grato, menos hostil. Los profesores están concentrados en su actividad de enseñanza adquiriendo más conocimiento, poco se comenta sobre política y eso influye mucho para lograr premios académicos y de investigación.



La UDLA (universidad de las Américas) la carrera de arquitectura participo en el concurso internacional universitario de anteproyectos CIUHABITAT, organizado en el marco de la Conferencia de Naciones Unidas, Hábitat III, sobre vivienda y desarrollo sostenible, ganaron el primer lugar compitiendo con 18 universidades del mundo y otros 4 concursos a nivel local.



En la UDLA sorprende la hospitalidad de su personal administrativo, saludo a los jefes de sede, el conocimiento y calidez de Luz Dary, directora de vinculación con la sociedad y la creatividad de Alegría Crespo, preparando gente diferente, con alegría, para la educación inicial.

En la ESPE (escuela politécnica del ejército) el ambiente es similar, el rectorado y direcciones están ocupados por militares, obliga a que los profesores se dediquen a la enseñanza, a la creatividad y a la innovación.

La ESPE, para la sierra y la amazonia pudieran liderar la siembra de una cultura investigativa. “Siempre y cuando dejen de actuar como islas” (cada uno por su lado en la investigación) Washington Sandoval.



Hay que integrarse entre departamentos eso significa equipo multidisciplinario, pero, para eso, hay que superar el individualismo, el ego y el conformismo que también afecta a los investigadores.



El Dr. Washington Sandoval, profesor a tiempo completo de hidráulica, diez años de experiencia como director de posgrados y fundador de esa dirección en la ESPE, me comento “es necesario que esta universidad defina en que quiere sobresalir, no podemos sobresalir en todo”. “La universidad debe formar profesionales primero, luego identificar a los mejores innovadores para impulsarlos en la investigación”.



“Para la investigación a otro nivel que buscas, es necesario que hayan metas y objetivos conjuntos, hay un concepto errado de lo que significa investigación”.



“Estoy en desacuerdo con la educación gratuita, los estudiantes deben valorar el conocimiento, como no les cuesta la indolencia se incrementa. Para los más pobres están las becas, siempre y cuando se ofrezcan resultados en las notas”.



La sede cerca de Quito, con su estructura, laboratorios y personal seria el núcleo de las alianzas que hay que formar para una investigación autosustentable. Destaco a esta universidad como lo hice con la Universidad Técnica de Loja y con la ESPOL, en un artículo anterior PARA SEMBRAR CULTURA INVESTIGATIVA.



En la universidad Politécnica de las Fuerzas Armadas destaco al ingeniero y PHD Pablo Caiza por su innovación al servicio de la ingeniería civil del país. Me llamo la atención su sencillez, honradez, lealtad y nobleza en sus expresiones “debo decirte que Roberto Aguiar fue mi profesor, el me enseñó a construir con péndulos en las bases, me incentivo para especializarme creando, además, me presento a la que ahora es mi esposa, un agradecimiento doble para el” me dijo siempre con su eterna sonrisa y sencillez.



Es un gran innovador y creativo ingeniero, ahí están las construcciones en la universidad. Diseños locos le comente “por eso los arquitectos me buscaron” agrego.



Un tipazo Pablo, otro amante de su familia y de su profesión, leal a su universidad. “Soy lo que soy gracias a la ESPE” concluyo.



A todos ellos un agradecimiento especial porque hay gente natural para la vida, para la creatividad, innovación e investigación.



Raúl Crespo.

















