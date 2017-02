Comenta notícia | Veure comentaris | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: especulació i okupació Jornades: Contra la especulació, okupació Clica la imatge per una versió més gran

Divendres 3



10h Concentració a la cinètika + esmorzar

11h Xerrada: especulació a Barcelona

12h Vermut + DJ Marikarmen Free

14h Dinar vegà

15h Rap: Provocación al incendio, Kronstadt

17h Percussió africana "Lamp Fall Sikori"

17.30h Gimcana punki

20h Sopador vegà (Ateneu Llibertari el Palomar) i Concert: Sewer Brigade, Vidal-Dosis, Guitarr-Piano, Poesia-Relato.Lisergicosiniestrocountry



I després concurs de playback i festa pijama (Porta sac i pijama hortera)



Dissabte 4



10h Esmorzar

11h Taller de circ + taller okupi

12h Taller vermouth "fils de fusta"

14h Dinar vegà (Las Kellys) + Pogo sobre mi madre i cantautorxs sorpresa

17h Taula rodona "Dret a l'habitatge (PAH Sabadell) + Taller Stop Desahucios

18h Cinema i xocolatada "Que hacer en caso de incendio"

20h Sopador vegà (Grup Elissa)

I despres concurs karaoke i festa de pijama (porta sac i pijama hortera)



Diumenge 5



10h Esmorzar

11h Taller de circ + Taller okupi

12h Vermut + Jam Session + Micro obert

14h Dinar vegà + Taller massatges + Siesta col·lectiva

17h Cor "Desacord"

18h Streaming titiriteros "Bruja i Don Cristobal" + Xocolatada

20h Sopador vegà + Cinema de Metromuster Sessió continua: "No-res + Tarajal" i crispetes per a totes.



Durant totes les jornades: grafitis, distris, botiga gratis i molt més, anima't!

This work is in the public domain veure comentaris / afegir comentari ...