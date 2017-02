Comenta notícia | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: sanitat : guerra Cuidados Revolucionarios: la medicina en Rojava Charla: experiencias desde los hospitales de campaña y la sanidad en lucha.



Jueves 2 de febrero, 18h

Sucursal del Banc Expropiat

Travessera de Gracias 173

Joanic (L4) / Fontana (L3) Clica la imatge per una versió més gran

**Cuidados Revolucionarios: la medicina en Rojava**



Experiencias desde los hospitales de campaña y la sanidad en lucha.



* Charla en inglés con traducción simultanea en castellano

