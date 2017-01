Comenta notícia | Veure comentaris | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: guerra Tercera guerra mundial Una tercera guerra no solo sera nuclear Tercera guerra mundial.

Es la pesadilla de la humanidad. en algún momento la mayoría de personas adultas hemos pensado en esta posibilidad de una tercera guerra mundial pero la alejamos inmediatamente de nuestro cerebro porque estamos conscientes que será la última guerra en la tierra, sin embargo, esta no puede solo producirse por la vía nuclear, en estos momentos 3.000 millones de personas viajan anualmente en 40 millones de vuelos utilizando 40.000 aeropuertos, este desplazamiento es apropiado para una contaminación química o biológica que se extendería sin control en tiempo record.

Los países no pueden solucionar la trampa de la deuda pública, el desempleo suma, la inseguridad sin control, la contaminación y los cambios climáticos nos pasan factura, el individualismo despiadado alejan los principios…la globalización ha influido en la pérdida de valores que hacían posible una mejor convivencia.

La sociedad mundial vive desplazada, temerosa, angustiada, expectante, ignorante y alegre, se nos hizo creer que el desarrollo está asegurado por la adhesión a un líder que abraza el poder y el dinero vitales para seguir con las conspiraciones, con los gastos de defensa y, los partidos políticos y las religiones han logrado posicionar la división de la gente con la ayuda de la tecnología en toda la tierra.

La división es una vieja estrategia para dividir enormes masas de gentes como en Estados Unidos, un país polarizado, la elección de Donald Trump lo demuestra. La arquitectura internacional y su sistema normativo se derrumban desde hace años por la falta de integración y por la falta de ética, característica del poder en el siglo XXI.

El aborregamiento de la ONU, la monopolización de la geopolítica por parte del Consejo de Defensa Permanente de Naciones Unidas, la manipulación financiera del Consejo Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional es un esquema que no solo destruye las soberanías financieras de los Estados sino que socavan la legitimidad de agrupaciones como el G20 y G77 o buscan frenar organismos de reciente creación como el Banco Asiático de Inversión, Celac, ITT, etc.

Estos mecanismos universales en descomposición que antes eran controlados por el sistema internacional hoy avivan el fuego de las guerras.

“La globalización es un proceso irreversible de descontrol de aquellos factores que dieron estructura a la modernidad a la economía, a la política y al trabajo”.

“En su significado más profundo la idea expresa un carácter indeterminado, ingobernable y auto propulsado de los asuntos mundiales” manifestó antes de morir el pensador polaco Zygmunt Bauman quien analizo y estudio la globalización hasta llegar a la conclusión que la globalización es un proceso continuo de descontrol.

China ya no acepta el sistema bipolar Rusia-EEUU, Beijing busca un modelo multipolar con otras potencias, la motivación de los chinos no es solamente la inversión, busca ser protagonista de la geopolítica mundial ahora que se está reorganizando el sistema internacional.

India, China, Brasil, Corea del Sur, Japón, Taiwán, emergen como potencias económicas, tecnológicas pero aun no juegan su peso en la vida internacional, en otro aspecto Turquía, Israel, Arabia Saudita, reclaman protagonismo regional o como financistas o como militaristas; proyectan rivalidad, conflictos y confrontación abierta.

China busca consolidarse en el Pacifico sur y central, advirtió a Trump del peligro de una confrontación devastadora si el nuevo Secretario de Estado Reps Tillerson, intenta bloquear a China el acceso a las islas artificiales que construye, puntos claves para el control del Pacifico sur.

La agencia EFE de noticias manifiesta la presión de los militares para ser duro con China, dejar el TPP (tratado transpacífico) una alianza comercial de EEUU con 11 países ubicados en la costa del Pacifico que Trump, manifestó no firmara dejando el protagonismo a Beijing, no lo creo.

China está en su quinta misión espacial a la luna, espera desplegar un robot en el lado oscuro de ese satélite como preparación para llegar a Marte, la tecnología china busca ser los primeros en los viajes interplanetarios. Indica que disponen de un armamento sofisticado.

Por su parte Vladimir Putin “el comandante supremo” fijo las metas de su ejército para el 2017, una de ellas reforzar su balística nuclear para que sea capaz de traspasar cualquier mecanismo defensivo como el escudo anti misiles de EEUU, que se extiende al espacio inmediato.

“Hoy en día Rusia, es más fuerte que cualquier agresor potencial” Putin.

Trump dijo “Rusia hizo su agosto, gano influencia desafiando a los EEUU y Europa que retroceden, debemos potenciar nuestro arsenal nuclear hasta que entren en razón” entre otras amenazas y advertencias.

EEUU, en el 2015 gasto en defensa 534.000 millones de dólares según el sitio ruso Sputnik News. China tiene un ejército de 2.3 millones de soldados y son las que más gastan militarmente después de EEUU con 146.000 millones de dólares.

Esto nos lleva a que el mundo este expectante de lo que ocurra entre Trump, Xi Jinping y Putin, los 3 potenciando su armamento nuclear en la tierra como en el espacio.

En 1972 en la Comisión responsable del espacio ultraterrestre de la ONU, se firmó la utilización responsable del mismo, hoy, ese espacio no solo que está lleno de basura tipo chatarra espacial sino que los cientos de satélites están equipados con rayos laser, interceptores de misiles balísticos con cabezas nucleares e incluso con armas nucleares, ¿quién puede decir que no?

Global Times habla de la posibilidad de una guerra más, podría ser alarmismo especulativo exagerado como también lo que está pasando nuevamente con las amenazas podría ser el preludio de una guerra por la irrupción de Donald Trump en la geopolítica mundial, por la multiplicación de los populismos, actos terroristas, éxodos humanos y por las amenazas de guerra de Corea del Norte, Israel, Pakistán, India, países nucleares con históricos problemas fronterizos sumado a la indiferencia y superficialidad del mundo que no considera que una tercera guerra mundial será la última para la vida en la tierra y eso que recibimos muestras de aquello pero sin radiación.

Los huracanes, monzones, inundaciones tienen la fuerza de varios kilotones. Los cambios climáticos nos enseña lo cansada que la tierra esta con tan enorme población que irrespeta los recursos naturales.

La visión de un rumbo compartido basado en el dominio y respeto de la naturaleza movidos por los dictados racionales del interés individual, postulados para un estado de derecho en base al respeto de los derechos humanos y al comercio como catalizadores para que la humanidad avance se cumple a medias porque la globalización nos tiene más entrelazados que nunca.

Liderazgos receptivos y responsables, reformar el capitalismo de mercado, cooperación mundial ¿hacia dónde va Europa? EEUU y Europa acusan a China de dumping (medidas proteccionistas que paralizan los productos importados y restringe el acceso a empresas extranjeras) mientras China y Europa defienden la apertura comercial, son los principales temas del ultimo foro de Davos; es decir, mismos temas de toda una vida.

Raúl Crespo.

