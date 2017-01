Comenta notícia | Veure comentaris | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: corrupció i poder El truco del futuro (proces, referendum, presupuestos) ,es la economia estupidos. Lo que va a ocurrir. Corrian los tiempos del 15m. Y las de la cup y los comunes de la ada bebian de la energia de la revuelta, pero sin embargo llegaron las elecciones, fueron reconocidos como partidos oficiales del sistema, y cedieron para asi perpetuar el lujo de los ricos y la corrupcion politica. Clica la imatge per una versió més gran

Obtenido el reconocimiento oficial, han dejado de ser refugio de pobres, precarios y oprimidos. Los principios de revuelta estan supeditados y en subordinacion a la conveniencia politica, al objetivo de ganar poder e influencia. A las de la cup y a los comunes de la ada, ahora politicos profesionales, les interesa mas su participacion en la perpetuacion de privilegios, que sacrificarse en nombre de los ideales sublimes y exaltados que se dieron en los hechos del 15m, quien se acuerda ya , la ley omnibus, aturem el parlament, saltarse a las cupulas sindicales, no nos representan....

La catalunya pujolista se defiene como sistema social, economico y politico, en que las industrias, los bancos, los recursos naturales, etc... son de propiedad privada, y donde el sistema politico ahora reforzado por los presupuestos de los comunes de la Ada y los del parlament de las de la cup, funciona al servicio de dichos propietarios. Estos -los propietarios- van a seguir determinando la distribucion de la renta en barcelona y catalunya, es decir: que catalunya sigue siendo pujolista y los hombres de negocios, los propietarios de los medios de produccion continuan siendo libres de maximizar sus beneficios.

Repasando los presupuestos, da como resultado un importante recorte tributario, que beneficia como siempre a las personas ricas y a las grandes compañias. Los recortes en los programas sociales continuan, y donde resalta un aumento de gastos es en lo referente a los cuerpos represivos.

Y es que la semantica y la retorica juntas de las de la cup y de los comunes de la ada, pudieran lograr el milagro en la economia y vencer a las matematicas.

En realidad vamos al fracaso del process, a pesar del nuevo envase del referendum, pues aunque el botellin sea nuevo a los efectos de los maestros y el acercamiento de la alcadesa, no hay ninguna duda de que el contenido es el de mas de lo mismo, un breve respiro seguido del infortunio a medio plazo. En esta era actual donde el espacio politco ahora reforzado por” las anticapitalistas de la cup” y”los antisistemas de la ada”, las fortunas de los empresarios y la “familia pujolista” (del felix puig dimision a director de la cia. tranvias)sigue engordando a buen ritmo; La vinculacion de la oferta monetaria, dinero y riqueza continua en estrecha relacion, y es que son sinonimos, sigue controlada por el pujolismo, que es en verdad quien manda, haciendo del process sea el factor mas importante en la vida social en catalunya, supeditado eso si a ser garantia en la economia que sirve la perpetuacion de los beneficios de los ricos.

La aprobacion de los presupuestos, estan destinada a continuar administrando la muerte. Administrar la muerte quiere decir: cambiar cualesquiera de posibilidaddes de vida, de disfrute, de inteligencia y cambiarlos por el futuro. El truco de las de la cup y de los comunes de la ada, es bien sencillo, resulta melodramatico llamar muerte a la muerte, en cambio es mucho mejor llamarla futuro. Todo su mensaje de futuro de estado, es muerte. Y es que la muerte como en el proces, los presupuestos se vuelven de manera ideal en futuro, para asi que cuele. Para los pobres, precarios y oprimidos, no hay tiempo para vivir, estos presupuestos en efecto los preparan para que esten ocupados en el futuro. Lo que importa es el dia de mañana, y a fecha fija.

Apercibamosnos de los movimientos de estas “anticapitalistas y de estos “antisistemas”, y de sus presupuestos, para disponernos a defendernos. Nuestros pertrechos son la incertidumbre y la inseguridad, pero tambien el firme no-saber que tengamos irremediablemente que deponer la vida y la rebelion ante la muerte, el abierto afan de clarividencia en el escrutamiento del enemigo y la escarmentada estrategia de intentar no hacer lo mismo que el.

Asi pues convictos y empeñados en un impulso libertario negador de las estructuras de estado, de cosas que nos oprimen y nos deparan la muerte; sigamos en lo nuestro. reconozcamosnos en nuestras posiciones que queremos mantener: An-arkista, an-arquia, a-crata, negadores de la autoridad separada, de las estructuras de estado y del principio (arje) transcendente, que permite que una instancia superior sea la patria y sus poderes, sobre las gentes o las ideas y doctrinas sobre la practica del presente. En ver en cada momento lo que las de la cup y los comunes de la ada, hacen y como lo hacen, y en tratar de no hacer lo mismo, tal vez ahi se encuentre alguna eficacia y virtud libertaria. Y si impugnamos un estado de cosas que nos oprimen, no vayamos luego a afirmarlo y reproducirlo en el fonfo y formas que arbitramos `para revocarlo, pues en ese viaje de los politicos , para el que no hacen falta evidentemente alforjas.

Entendido esto, anchas las espaldas del anarkista, asi que a aproveerse de grano,frutas y sabirduria, afilemos la vista, las armas y el exceptimismo y dispongamosnos a ENFRENTARNOS a las burocracias, los patrones, los horarios de trabajo, la familia, la cultura, las tradiciones, la patria, las escuelas, los maestros (palabra que viene de amaestrar), la economia, los politicos, los amos y los subamos....... son cientos que nublan el horizonte; desechemos el zumbido cautivador de “las anticapitalistas” de la cup y de “los antisitemas” de los comunes de la ada, que suena por todas partes(ahora son estrellas de los massmierda), porque nunca se sabe si acaso, en un imprevisto amanecer se vera que sus presupuestos de muerte son mentira como el futuro, y nos atrevamos a vivir el presente.

