España es el Estado.El independentismo libertario España como Estado ,no libera, esclaviza. Las organizaciones de ámbito estatal,reclámense de la ideología que sean son esencialmente españolistas.El españolismo no es patrimonio ni de la derecha ni se manifesta más visceralmente cuanto más se aproxima al fascismo;está presente también en quienes citan a Marx o Bakunin y niegan que el pueblo trabajador vasco,catalán,gallego,isleño o andaluz sea esencialmente distinto a otros y que sea necesario que este se reconozca así mismo y profundize en su propia definición como un rasgo más de lo que ha de plantearse para encaminarse por sí mismo,hacia mayores cotas de libertad y bienestar en los caminos de la autogestión.



El españolismo es enemigo de la libertad,es uniformador,negador de la diferencia,centralista,jerárquico,opresor,como cabe de esperar de una ideología generada por un Estado,creado por un pacto de las clases poderosas de diversas zonas geográficas para perpetuar su dominación



El que el Estado se maquille mediante procesos descentralizadores,creando el Estado de las Autonomías,nada cambia en esencia.Por un lado por que se sigue conservando la misma estructura piramidal(el papel de los ciudadanos es semejante en un Estado centralizado que en el actual)y por otro,por que con ello se intenta reforzar la idea de una España plural,como supuesta suma de comunidades.Pero al mismo tiempo persiste la misma cultura españolista,y por supuesto la defensa sigue bajo un ejército reaccionario cuyo máximo representante es el rey de España,vigilante ante cualquier manifestación que ponga en cuestión la sagrada unidad de su Patria.





Autodeterminación y independentismo libertario:



La alternativa que defendemos parte de la autoorganización como método.La autoorganización tiene como eje la asamblea de iguales,la desaparición de las jerarquias,la disolución del poder.La autoorganización es posible impulsarla desde ya , desde los barrios,los centros de trabajo.etc,como forma alternativa de organización al Sistema(entiéndase partidos,sindicatos e instituciones mediante la que el Sistema nos indica que "participemos".Es la democracia directa que se opone a la democracia burguesa,delegada,burocrática.



La emancipación nacional no la planteamos pués como una copia de la sociedad capitalista,donde subsiste la división dirigentes/dirigidos,si no que se evita la creación de cualquier nueva clase privilegiada o burocrática mediante la coordinación de las decisiones asamblearias. Planteamientos igualmente autogestionarios debe tener la alternativa económica,lo que significa que el pueblo habrá de dotarse del conocimiento necesario para regirlo y una economía que respete el frágil medio de los pueblos y que tiene en la reutilacización y el reciclaje una de sus claves para su desarrollo como una sociedad libre.

