Comenta notícia | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: criminalització i repressió Dissabte dia 28 a partir de les 12h Al local de l'Ateneu Llibertari de Gràcia (C/Alsina 5, Vila de Gràcia)vermut propresos per recaptar fons per les persones anarquistes jutjades a Alemanya. Clica la imatge per una versió més gran

Preguem màxima difussió

This work is in the public domain afegir comentari ...