Dissabte 28 Surt al carrer per combatre el feixisme! El proper dissabte 28 el partit feixista "Democracia Nacional" ha convocat a Arc de Tionf. Surt al carrer per combatre el feixisme! No passaran!

Concentració a les 10:30 a Trafalgar amb Passeig Lluís Companys

