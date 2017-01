Comenta notícia | Veure comentaris | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: criminalització i repressió [Vigo] La Guardia Civil desmantela un grupo anarquista decidido a atentar Alerta antirrepresiva: Carmen Otero y Gabriel Pombo da Silva detenidos La Guardia Civil ha detenido a dos personas vinculadas al entorno anarquista en Vigo y Mos que se encontraban en posesión de armas de fuego y que, según los investigadores, trataban de activar una célula para cometer acciones contra objetivos marcados en su ideario.

Según informó el instituto armado, las detenciones se han producido en el marco de la denominada operación "Buyo", una investigación por tráfico de armas dirigida por el Juzgado de Instrucción número 4 de Vigo.

Hubo dos detenidos, Carmen Otero y Gabriel Pombo da Silva. miembro histórico del movimiento anarquista que, según la Guardia Civil, intentaba dinamizar la creación de una célula para la comisión de ilícitos penales. Pombo da Silva se ha pasado hasta 30 años en las cárceles por diversos delitos, siendo considerado violento y peligroso. En cuanto a Carmen Otero, fue condenada a dos años de prisión a raíz de un cóctel molotov que estalló en la puerta del Círculo de Empresarios de Galicia, en la viguesa avenida García Barbón. Otero aseguró entonces que sólo había redactado la carta.

En su domicilio, los agentes encontraron restos de prácticas de tiro que formaban parte del entrenamiento que estaban realizando para llevar a cabo acciones armadas.



ARMAS

Durante los registros realizados en las viviendas de los dos detenidos, en la ciudad de Vigo y en la localidad de Torroso (en el vecino municipio de Mos), se han incautado ocho armas de fuego, seis de ellas pistolas detonadoras transformadas con el cañón libre para hacer fuego real, 200 cartuchos metálicos de diferentes calibres, cerca de 3.000 euros en efectivo y numerosa documentación.

La Guardia Civil destaca que con la incautación de todo este material se ha logrado desbaratar los planes que los detenidos habían elaborado para realizar diferentes acciones delictivas contra diversos objetivos de su causa.

La investigación a estas dos personas se inició a raíz de la documentación intervenida en la operación `Vulpes`, desarrollada el pasado año por la Guardia Civil contra varias redes de tráfico de armas y municiones, con las que estaba vinculado uno de los detenidos.

Los integrantes de esta red, según señala la Guardia Civil, se dedicaban a adquirir masivamente en países del este de Europa armas detonadoras que manipulaban para convertirlas en armas totalmente operativas que podían efectuar fuego real y disparar munición con proyectil y con las que, en algunos casos, posteriormente traficaban.

Además, el instituto armado asegura sobre los arrestados en la operación que también fabricaban artesanalmente su propia munición, para lo que poseían los conocimientos y las herramientas necesarias.

