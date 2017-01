Comenta notícia | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: un altre món és aquí (Lleida) Acció solidaria encausades Alemania Avui al matí Lleida es despertava amb una seixantena de bancs sellats juntament amb l'oficina de la TV3,l'acció ha sigut acompanyada d'unes octavetes on hi deia "Quin delicte és robar un banc comparat amb fundar-lo?" i "Solidaritat amb les companyes encausades per robar un banc a Aachen (Alemania).

This work is in the public domain afegir comentari ...