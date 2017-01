Comenta notícia | Veure comentaris | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: corrupció i poder tiempos en que la política le anda buscando el “corazón” a la estafa de la crisis

al mismo tiempo que la gente empieza a descubrirle el ADN a los distintos actores,

también convendría reiterar que en toda nuestra institucionalidad sigue

Desde luego desde 1980 todavía nos rige, en tufo

electoral y, por supuesto, en el modelo económico apadrinado por el acuerdo del pujolismo con el franquismo y que, pese a los estragos sociales y culturales que ha

provocado, hoy parece tener más feligreses que antes en las cúpulas

gobernantes del pospujolismo.









La

ominosa opinión del valido jonqueras, en cuanto a la necesidad

de que sean solo los “burgueses universitarios” los que definan y

acuerden los cambios, expresa con claridad que el espíritu democrático

no ha logrado posicionarse en los dirigentes ni en los partidos

políticos que, según a veces manifiestan, buscan mayor participación y

equidad social. Pero la desafortunada expresión del parlamentario seguidor de los badia, solo sinceran los procedimientos habituales de la llamada

política cupular, al mismo tiempo que advierte que de ésta ya no es

posible esperar que las cosas cambien efectivamente, más allá de

algunos cambios superficiales que en ningún caso puedan desfigurar el

trazado político de pujol. Ni menos ponerle municipalismo libertario , como

lo señalara ahora las lacayas de la cup.





Se

trata, por sobre todo, de hacer las cosas a espaldas del pueblo y

mantenerlo interdicto. Por lo mismo que hay quienes no parecen

preocupados por los altísimos índices de hastio con el timo del process, ni porque

sus referentes, ayer ideológicos, hayan devenido en meros maquinarias

electorales. De esta forma es que el disenso, que en nuestro pasado anarquista alimentaba el debate libertario, trazaba idearios y ofrecía salidas a la miseria de los recortes, hoy donde se expresa con más fuerza es al

interior de los partidos y sus propios pactos. La pulverización del psc, como las distintas “almas” que también se le reconocen a la

dirigencia sindical, al comunismo, el ecologismo y la izquierda independentista es

prueba cabal de lo que señalamos, como del hecho de que el gran

consenso entre unos y otros radica, justamente, en el rampante legado

de pujol . “Hay que dejar que los partidos

funcionen”, proclamaba un egolatra valido admirador de los badia, aludiendo a las

normativas heredadas de pujol. Pero en estos días, incluso

respecto de los presupuestos, se ve la disposición del Ejecutivo y

otros políticos "libertarios" la necesidad de invocar la unidad nacional a propósito de defender a la burguesia. Un efecto

al que habrá que reconocerle haber dejado al descubierto, otra vez, la

vigencia del revisionismo. De cuánto

siguen vigente aquellas prácticas

de erc cuando era parte del tripartito, y los del clan de la avellana se pagaban reposapies en el coche oficial.



Y es que una vez mas la realidad, se muestra como es, despues del gran empate de las de la cup, llega los cambalaches presupuestarios. Ganas deben

tener algunos de ellos en quienes descubrimos las mismas palabras y

actitudes de los más virulentos defensores de la patria. Y cuyos modelos, el homenaje a los badia por parte de erc, ya nos explica el camino de eso que llaman estructuras de estado. Es

decir, aquella arma dilecta de los patriotas catalanes de robar a manos llenas, que deja en segundo lugar al hijo de obiang, ya que el primero es para pujol junior.





Lo

que no nos causa tanta sorpresa, en cambio, es que los presupuestos

consensuados por los del process, de la burguesia de derechas y la de izquierdas en relación se hayan pactado, con la amenaza de la huelga de los profesores, la ustec y la cgt rivalizando en quien es mas patriota. Un

detalle que también nos señala con claridad dónde y quiénes toman las

decisiones económicas en nuestro país, aunque enseguida los politicos catalanistas sellen con sus votos la lealtad que le deben a

quienes los financian para ganar las elecciones, darle cobertura en los

grandes medios de comunicación y reiterarlos en puestos directivos de puertas giratorias, lo de los 300 de la direccion del metro y buses, y el puig de director jefe de tram.



Claro, nada puede parecerles más amenazante a

muchos políticos que una instancia libertaria desahucie la

representatividad que se arrogan gracias al sistema electoral acotado y

excluyente en que se encuentran tanto tiempo arrellenados.



La cortina de humo con la que tratan de disimular una realidad, en que la

distancia entre pobres y ricos seguirá pronunciándose, muchos temen que

las demandas educacionales terminen también en un estofado cuyos

ingredientes y adobos sean pactados por la misma avaricia política.

Tal parece, asimismo, que tampoco la actual politica presupuestaria de los del process, al igual que en la lucrativa realidad de la educación, las

“inversiones” y cotos de caza de quienes financian la política de privilegios,

los llevará a defenderse con dientes y uñas además de emprender una

nueva campaña del revisionismo, la fai y faratela y la biblioteca de lerida .



Alarma

que siempre sucede a las demandas sociales de toda nuestra historia de

frustraciones, terrorismo empresarial, y muy efectivas contrarevoluciones. De la

mano, tantas veces de esos "libertarios" ahora metidos a politicos, que nos muestran que los más vociferantes rebeldes del pasado se convierten en perritos falderos.

Encantados por el oportunismo y el bálsamo conque el pujolismo unge a los

traidores.

