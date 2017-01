Comenta notícia | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: immigració El documental “Tarajal: desmontando la impunidad de la frontera Sur” desenmascara las mentiras del Gobierno en la tragedia que se cobró 15 v Clica la imatge per una versió més gran

El 6 de febrero de 2014 unas 200 personas intentan entrar a la ciudad de Ceuta a nado, por el espigón Tarajal. La Guardia Civil activó el “máximo nivel de alerta” y se movilizaron varias unidades, incluido el grupo antidisturbios, y una de las patrulleras. Pero no se avisó a Salvamento Marítimo ni a Cruz Roja.



Cuando el grupo de migrantes se introdujo en el agua, la Guardia Civil ya estaba preparada con material antidisturbios: escopetas, escudos, cascos y botes de humo.



Fallecieron 15 personas. La Guardia Civil no atendió a los heridos y los devolvió en caliente a la policía marroquí. El Gobierno y el ministro de Interior de entonces, Jorge Fernández Díaz, dieron versiones contradictorias en las siguientes horas.



Diversas organizaciones sociales se personaron en la causa penal para exigir una investigación exhaustiva, depurar responsabilidades y garantizar que hechos como estos no se repitan.



A pesar de todas la evidencias y las mentiras oficiales, el 15 de octubre de 2015, la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Ceuta, María del Carmen Serván, ordenó el archivo provisional de la causa contra los 16 miembros de la Guardia Civil imputados. Pero esta semana, la Audiencia de Ceuta ordenó la reapertura del caso, una nueva oportunidad para acabar con la impunidad en la frontera Sur.



Ahora, cuando se cumplen tres años de aquellos hechos el documental “Tarajal: Desmontando la impunidad de la frontera Sur”, un trabajo de Xavier Artigas y Xapo Ortega producido por Metromuster y Observatori DESC, bajo licencia Creative Commons, desmonta la versión del Gobierno sobre la muerte de 15 migrantes subsaharianos en febrero de 2014.



Los autores pretenden que el documental, que se ha estrenado en la televisión pública catalana, se convierta en viral y sea visionado por el mayor número de personas a través de las redes sociales.



El estreno no puede llegar en un momento más oportuno, ya que esta semana, la Audiencia de Ceuta ordenó la reapertura del caso, archivado en 2015 sin atribuir ninguna responsabilidad a los 16 guardias civiles imputados por un delito de homicidio y lesiones imprudentes. Tampoco se depuraron responsabilidades políticas, pese a las contradictorias versiones que ofrecieron en un primer momento la Guardia Civil, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz y la Delegación del Gobierno en Ceuta.



Hemos rescatado voces de ese documental, un collage sonoro que ilustra el certero trabajo de investigación del documental que desmonta las mentiras del Gobierno, presidido por Mariano Rajoy.

