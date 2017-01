Comenta notícia | Veure comentaris | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: antifeixisme La classe obrera catalana i la lluita anarquista.Guillem de Pallejà Guillem de Pallejà,pagès,fill de la classe obrera catalana,anarquista i víctima.Torturat Franco i per Garzón. Guillem neix al 1951,es fill de la generació del 68.De ven jove entra a treballar a la fàbrica de motos Bultaco.Vivia a una barriada obrera de Sant Adrià,allà es va involucrar amb les lluites obreres,el seu avi era de la CNT i va començar a apendre tot parlant amb ell de col.lectivitats,de Bakunin, de Kropotkin.



Va crear un grup de base llibertari,va tenir problemes a la fàbrica de motos on treballava i el van acomiadar.Va treballar desprès en el ram del metall,però en aquells temps corrièn llistes negres per Barcelona entre els empresaris i va tindre que deixar el metall i ocuparse en la construcció.



Va marxar a viure a Santa Coloma, ell estava al centre social i va ser el organitzador d´asamblees populars.Va haver un fet que el va radicalitzar molt i va ser el judici i posterior assassinat a garrot vil de Puig Antich.Amb el seu grup una nit traslladant material d´un pis a l´altre els van detenir.La policia va trobar al cotxe armes i explosius,els van aplicar la llei antiterrorista i van ser torturats per la brigada d´informació.Mitjançan un infiltrat al grup van descobrir també el viatge que van fer a Londres a través de Stuard Christie i una organització anomenada Black Flag per gestionar la compra de un RPG(llançacoets antitancs,arma antitanc disparada desde la espatlla,al estil del IRA) per fer un atentat a Franco aprop del Valle de los caidos i matarlo,corria l´any 1973/74.



Van entrar a la presó Model,allà va coneixer als companys del MIL i Carlos Castellanos del IPC.Com no tenien antecedents van conseguir la llibertat provisional i es quan van aprofitar per passar a la clandestinitat i fer diverses expropiacions a bancs, fins l´any 1975.



Al 75 va ser l´any dels afusellaments del Txiqui i de diversos activistes del FRAP,al Guillem el tornen a enxampar durant un control i torna a comisaria primer i a presó despres.Va entrar a la presó destrossat ,l´havien fracturat durant l´interrogatori tot de costelles trencades i fractures al cap.El van ficar a la cinquena galeria,davant de la cel.la del Txiqui,cada mati es saludaven i parlaven.Va ser el ultim en veure´l en vida.El capellà de la presó l´anava a visitar per que segons li va dir ell seria el proper.Va estar noranta dies esperant que l´avisessin per matarlo.



Va tindre sort per que va morir Franco i el van retornar a la galeria,allá va estar amb Oriol Sole Sugranyes,llavors hi hagué la amnistia pels presos polítics però com ells estaven al TOP-2 junt amb els independentistes catalans i eren els més dolents,pels de bandes armades no hi hagué amnistía.



Al final a ell i a altrs companys l´exonerem per que només estava acusat de tenencia il.licita d´armes de passar uns companys per la frontera de la Catalunya Nord i per pertinença a banda armada,en canvi a l`Oriol se`l emporten Segovia.



En Guillem s´integra amb un grup llibertari de la COPEL i es posat en busca i captura raó per la cual marxa a Itàlia al 1977, allà s´integra a un grup que es deia Acció Revolucionaria,al 1978 arran de les batudes per l´affaire d`Aldo Moro i les Brigades Rojes italianes torna a ser detingut i empresonat.



Al cap d´uns messos l´extraditen a Bèlgica i el comdemnen per possessió de armes i banda armada.Desprès de complir condemna torna a Catalunya i es fica a treballar al camp sense deixar la seva militancia anarquista.



Col.laborava amb la escola agraria de Manresa ja que ell fa agricultura i ramaderia ecològica.Qua un dia al 92,abans de les olimpiades,es presenten la Guàrdia Civil de Manresa i el detenen,li tapen el cap amb una jaqueta i el porten a la caserna de la Guàrdia Civil a Barcelona.Quan arriba(paraules textuals,CGT-Girona) "A Barcelona estaven hostian a gent,ho estaven passant fatal.Això t´ho garanteixo jo perquè vaig sentir els crits dels companys.L´endemà ens van posar en una furgoneta amb l`Oriol Mallò periodista, i amb l´Oriol Martí ,metge, que militava al PCC i ens van trasladar a Madrid"



Sota les declaracions de un tal"Granja" un infiltrat de la policia a Manresa que deia coneixer a en Guillem i la seva suposada col.laboració per atemtar contre les olimpiades,va ser empresonat junt amb 45 indpendentistes més al 1992 oer suposada col.laboracio amb l ´independentisme violent.Va poguer sortir en llibertat provisional al cap d´uns messos.



Garzón l´acusava de col.laborar amb Carles Castellanos que havia conegut molts anys abans a la presó Model.L´Estat Espanyol va ser demandat pels represal.liats de Garzón DEL 92 i posteriorment condemnat pel Tribunal Europeu d´Estrasburg.



Guillem en l´actualitat treballa amb la ramaderia i agricultura ecològica,manten la seva militancia anarquista a Girona.



En homenatge a la seva lluita per l´anarquia,pel poble i per la lluita de classe.

