Comenta notícia | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: criminalització i repressió Avui (20h.) Xerrada sobre ADN i Biometria + Sopador a la Cinètika Clica la imatge per una versió més gran

20h."Cuida Tus Rastros"

Xerrada informativa sobre ADN i Biometría a càrrec de NegreVerd



22h. Sopador Solidari amb les companyes anarquistes del cas Aachen, acusades d'haver expropiat un banc a Alemanya.





L'acte será a La Cinètika (Rambla Fabra i Puig, 32 L1 Fabra i Puig) Mira també:

https://solidaritatrebel.noblogs.org/



This work is in the public domain afegir comentari ...