La palabra Libertad, usada para la tortura y ejecución pública de los animales Colombia, que para mucha gente en el mundo es sinónimo de violencia y terror, se acerca a la abolición de la tauromaqua más deprisa que España.

El pasado domingo 22 de enero reabrió la plaza de tauromaquia «Santa María» de la ciudad de Bogotá, 5 años después de la prohibición municipal del brutal festejo. La prohibición la estableció el gobierno municipal, y el tribunal constitucional la ha anulado.



Para hacer posible la reapertura, esta se protegió con 1.200 policías, ante la multitudinaria protesta de quienes se oponen a la violencia.



Los torturadores y verdugos de animales estuvieron encabezados por Julián López «El Juli», Luis Bolívar y Andrés Roca Rey, y con la cobertura del empresario Felipe Negret.

Hasta 200 dólares se pagaron en taquilla por tener uno de los 15.000 asientos para ver la humillación convertida en espectáculo.

