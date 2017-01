Comenta notícia | Envia per correu-e aquest* Notícia Benoît Hamon puede ganar a Marine Lepen El “holandismo” sucumbe de muerte natural y el programa del candidato más votado en las primarias del PSF tiene consenso y votos para ganar en esta segunda vuelta y en la de las presidenciales. Es cierto que la primera vuelta ha tenido escasa participación. Un millón setecientos, cuando en las primarias de la derecha del pasado noviembre votaron más de cuatro millones, y eso que los sarkozistas lo tienen muy crudo con el “asunto” libio.

También hay quien dice que subirá la participación en la segunda y que la subida beneficiará a Valls.

No lo creo así. Estoy convencido de que ese programa puede lograr consenso, como lo hizo “La Izquierda Plural” y recuperar el voto desencantado que se lleva Lepen.

En este momento hay un debate sobre este programa: https://www.meneame.net/m/actualidad/benoit-hamon-favorito-primarias-con

