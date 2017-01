Comenta notícia | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: @rtivisme Concentración en la embajada alemana El pasado viernes 20 de Enero se hizo una concentración en la puerta de la embajada alemana. El pasado 20 de enero se hizo una concentración en la puerta de la embajada alemana, con el objetivo de visibilizar la situación de las compañeras presas en Alemania acusadas del atraco en Aachen. Cuyo juicio ya ha dado comienzo y tendrá diversas vistas en estos meses.

la concentración aunque escueta, debido a la zona donde se realizaba permitió visibilizar una pequeña parte de la lucha que se está llevando en solidaridad con las compañeras.



salud y lucha!

