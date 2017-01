Comenta notícia | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: un altre món és aquí [24/1/17] Xerrada: La Chanca - La llarga lluita veïnal @ Ateneu Llibertari de Gràcia Dimarts 24 de gener a les 19.00 h a l'Ateneu Llibertari de Gràcia Clica la imatge per una versió més gran

Dimarts 24/1/17 a les 19.00 h



Xerrada sobre les mobilitzacions a “La Chanca-Pescadería”(Almeria) amb gent del barri i presentació del llibre “La Chanca: Un cambio revolucionario”. A més vídeos sobre aquest barri d’Almeria i la seva llarga Iluita veïnal.



Ateneu Llibertari de Gràcia

C/ Alzina 5, Vila de Gràcia Mira també:

https://ateneullibertarigracia.wordpress.com/

https://ateneullibertarigracia.wordpress.com/2017/01/19/2401-a-les-19-h-xerrada-i-presentacio-del-llibre-sobre-la-chanca-el-llu



