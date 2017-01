Comenta notícia | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: especulació i okupació Sentència de desallotjament contra el CSO la Chispa(Lleida) LA LLEI PELS RICS // LA SOLIDARITAT PELS REBELS

SENTÈNCIA DEL JUDICI CONTRA 2 DELS 4 ACUSATS D'USURPACIÓ DEL C.S.O. LA CHISPA



El dia 14 de desembre de 2016 es va celebrar el judici contra 2 dels 4 denunciats per la usurpació del CSO Chispa. Sota un ampli dispositiu policial una hora abans del judici es va realitzar una concentració i posterior casserolada a la plaça Sant Joan i pels voltants dels Jutjats de Lleida. Desenes de persones van mostrar el seu malestar davant la judicialització que han viscut i estan vivint les companyes durant tot aquest temps: denunciant la injusta especulació urbanística que la llei defensa i mostrant la solidaritat a les persones criminalitzades per participar en un moviment polític. Els altres 2 denunciats tindran judici el proper 7 de març.



El passat 4 de gener de 2017 va sortir la sentència que condemna a les 2 persones jutjades a 3 mesos de pena/multa a raó de 5 euros al dia. La sentència també acorda el desallotjament de totes les persones que estiguin al CSO la Chispa. La condemna, a més, pretén que s'indemnitzi a l'empresa especulativa (UA sl) per desperfectes de l'immoble. Volem deixar clar que aquesta casa, si no fos per l'okupació de fa 9 anys, ja s'hauria desplomat pel seu estat d'abandó; i que, l'única intenció de UA sl és enderrocar la casa per especular amb el sòl. Davant aquesta condemna queda presentar recurs i impedir que els condemnats es converteixin en caps de turc de l'okupació d'un Centre Social on hi ha participat centenars de persones.



La desobediència que durant 9 anys s'ha dut a terme al CSO la Chispa (okupant de forma permanent les cases i terrenys especulatius de UA sl) és una mostra més d'oposició a aquest sistema legal d'acumulació de la propietat i les riqueses en què es defensen els privilegis dels mafiosos més adinerats i es menystenen les necessitats socials, ecològiques i culturals de la població o zona geogràfica.



Creiem que la propietat privada atorga tot els privilegis a uns pocs. La resta, estem cansades d'entendre la lògica capitalista: que promou treballs precaris per aconseguir un habitatge, mentres defensa el dret als que monopolitzen la propietat privada i riqueses (bancs, especuladors, famílies riques, església catòlica, multinacionals i estats) a enganyar, explotar, enverinar i desallotjar la classe treballadora. Davant tot aquest despropòsit només ens queda lluitar, desobeint les lleis fetes a mida pels poderosos i solidaritzant-nos amb els actes de dignitat que planten cara a l'imperialisme-capitalista-burgés-socialdemòcrata.



SI VOLEN DESALLOTJAR EL C.S.O. LA CHISPA ELS ESTAREM ESPERANT!



UNEIX-TE A LA RESISTÈNCIA: SOLIDARITAT i DESOBEDIÈNCIA!





https://csolachispa.wordpress.com/

https://www.facebook.com/lleida.okupa/

