Defensar l´idea que l´alliberació no passa de cap manera per la instal.lació d´una burguesia nacional,al contrari,per una reorganització de la vida social i de producció orientades vers la satisfacció de les necessitats expressades per les classes explotades i no en funció dels "imperatius" del mercat i del profit.





Combatre les tàctiques d´integració en les institucions i preservar l´autonomia de les estructures de contrapoder que siguin creades.

A PROPÒSIT DE LES LLUITES D´ALLIBERAMENT

NACIONAL



L´OCL sovint es desacreditada en relació a les seves posicions a favor de les lluites d´alliberament nacional.En virtut d´un principi que consisteix en que revolució i nacionalisme fossin incompatibles..Un petit retorn sobre aquesta qüestió.Mentre el capitalisme s´internacionalitza sempre amb avantatge i tendeix a homogeneizar les maneres de viure, a transformar en mercaderia totes les activitats humanes,la gent tendeix a l´invers,a orientar-se vers una redescoberta de les pròpies identitats constituives(siguin ficticies o reals, o amdues ala vegada).Hi va haver les lluites anticolonialistes i antiimperialistes-posteriors a la segona guerra mundial-a Amèrica llatina,a l´Africa o a Asia,Tambè les lluites identitàries o independentistes al cor de les metròpolis imperialistes d´Amèrica i d´Europa.Seguidament van aparèixer en primer pla múltiples pobles sorgits de l`ex-imperi soviétic.Aviat arribarà el torn , no en tingue cap dubte,serà el cas de Xina i en el subcontinet indi..mentre les fronteres africanes traçades durant létapa colonial,dibuixades amb cordill,podríen esclatar.Els moviments que van sorgir els darrers anys sovint són qualificats com a reaccionaris.Indicant aquest un retorn de la humanitat vers una espècie de barbàrie en que els enfrontaments nacionalistes desfan tota mena d´esperança de pau,d`´ igualtat,de socialisme que comporten inmenses esperançes de redefinir-s´hi el món vers unes dinàmiques contraries a aquelles del capitalisme i a l´explotació de l´home per l´home? Ni una ni l´altra veritablement.





Molts moviments dels anys 60 sovint es situaven a l´esquerra i hi havia la tendència a trobsr-hi totes les virtuts.Fou el tercermondisme d´aleshores una ideologia desenvolupada per un tipus d´extrema esquerra que,sota la influència de les revolucions xina i cubana,el fet de l`estratègia de no alineament de la ioguslávia titista,i a causa de les modificacions de les estructures de classs a Occident durant els Trenta gloriosos.van portar a considerar els països del tercer món,i especialment els moviments populars d´ alliberament nacional com el nou sunjecte revolucionari.Una espècie de substitut del proletariat,que havia estat l´unic agent de la revolució en la Vulgata marxista.Aquest anàlisi tercermondista va conduir aleshores moltes organitzacions a un alineament incondicional a favor dels moviments d´alliberaciò del Sud,com ara Cuba,Algèria,Vietnam,Cambodja,El Salvador,Nicaragua..L´OCL,en canvi sempre va criticar aquesta tendènciai, en tot cas,el nostre suport a algunes lluites d´alliberament mai ha estat incondicional i manté la distinció entre les direccions i els moviments,entre els Estats i els pobles;fa atenció en primer lloc en quin sigui el contingut d´aquestes lluites tot afavorint el caire d`emancipació social i no solament el nacional;intenta comprendre que em quansevol cas hi ha moviments amb tendències més interessants que en altres i estudia les relacions de forces entre aquests.Nosaltres, doncs,no adoptem de cap manera posicions tercermondistes,solament posicions antiimperialistes.





El concepte de Nació no es pot reduir ni a una noció jurídica,ni a un espai limitat,i encara menys a un Estat.La Nació simplement constitueix un conjunt de persones que es reconeixent com a pertanyents(sovint hi ha una consciència d´aquesta pertinença quan aquesta es atacada o negada).Els elements constituents d´aquest auto-reconeixement es fonamenten,en un sentit ampli,en la cultura.Són molts diversos i van des de l´organització social a simplement a habituds de a llengua a la religió, de la manera de vida al model de producció,de les referències històriques al reconeixement d´un espai geogràfic..Es tracta d ´unes referències col.lectives composades de la totalitat o solament d´una part d`aquests elements.Es tracta d´una comunitat d´individuos que presenten un cert nombre de punts comuns en un moment donat,però que es situa igualment i simultàniament en el temps(la història,el present,el passat i l´avenir) i l`espai.





Si nosaltres som persones solidàries o participem en algun tipus de lluita d´alliberamentnacional no es tarca d´un estirabot precìs dr nacionalisme,al contrari,es fa a fi que dins aquesta lluita hi participem en un combat per la reapropiació d´un poder dins l´espai on hi viu la gent(es tracta de lluites pel sobiranisme).Les dinàmiques de lluites d´alliberamnet nacional poden situar a la gent en una relació d`obertura amb l´exterior, d´atendre a l´altre gent,d´intercanvis en debats,que obren unes perspectives més aviat internacionalistes que prìpiament nacionalistes





Aquestes lluites són travessades de contadiccions i desenvolupen un aspecte molt més globals,més polititzades,que no pas altres lluites tancades en la closca de les seves especificats i per això més fácil de neutralitzar.El punt límit de les lluites d´alliberament nacional,certament serà aquell on l´afirmació de pertinença es retorni en una lògica de d´exclusió.Aquesta reversibiitat en la no pertinença es troba virtualment en la lògica de la pertinença.En aquest punt límit cal que s´hagi d´exercir una vigilància,i per això,s´hagi d´impulsar d´altres valors com la igualtat, la solidaritat,el dret dek refugi,a ala lliure circulació dels individuos,l´internacinalisme.



Es necessari defensar uns eixos estratègics propis en les lluites d´alliberament nacional en el decurs dún eventual suport en el que nosaltres podem aportar-hi uns plantejaments propis,més enllà, ben entès que la simple liquidació de la dominació estrangera





-Alliberament nacional i social:





-Defensar la idea que l´alliberament no passa de cap manera per la instal.lació d´una burguesia nacional sinó per una reorganització de la vida social i de la producció orientada vers la satisfacció de les necessitats expressades per les classes explotades i no pas eb funció dels "imperatius" del mercat i del profit.Combatre les tàctiques d´integració en les institucions i presevar l´autonomia de les estructures de contrapoder que ssiguin creades.





-Combatre les formes de reivindicacions o de lluites que tendeixin a rforçar el projecte d´una futura o actual burguesia,o dels buròcrates polítics o sindicals.





Alliberament de caire llibertari:





-Afavorir els projectes d ´estructures populars de base en detriment dels partits.





-Mantenir la lluita armada,en el cas d´existir,però simplement com una prolongació de les lluites socials,culturals i polítiques,tot vetllant que aquesta no aconsegueixi de cap manera un paper de direcció del moviment d´alliberament.





-Lluitar per aconseguir que la pertinença voluntària a la lluita reemplaci els lligants de sang,les quals per definició solent ser interclassistes.Afavorir en els llaços de pertinença en alló que s´adquireix(llengua,lluita..)en detriment del que ja hi ha(raça,filiació..).





