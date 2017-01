Comenta notícia | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: criminalització i repressió Crònica de la jornada solidària a Manresa amb les acusades d’expropiar bancs a Aachen Avui 21 de gener, una vintena llarga de persones ens hem tornat a manifestar pels carrers de la ciutat de Manresa com a humil mostra de solidaritat amb les companyes preses. En aquesta ocasió, hem sortit al carrer per les anarquistes de Barcelona acusades d’expropiar bancs a Aachen, que afronten en breu un judici que pretén sentenciar-les a múltiples anys de presó.



Sortint de la Plaça Sant Domènec (entre lemes i càntics, enganxines i octavetes), ens hem dirigit fins a la Plaça de l’Ajuntament on hem llegit la carta d’una de les companyes empresonades i hem aprofitat per decorar un caixer amb adhesius ideats per l’ocasió.



Posteriorment, s’ha realitzat un dinar fraternal i solidari a l’Ateneu Anarquista la Ruda, que tot sigui dit, ens ha quedat boníssim.



La jornada ha acabat amb una xerrada que ha servit per actualitzar el cas i per parlar de control biomètric i ADN o de la col·laboració interestatal i mètodes repressius.



Ha estat un nou dia de lluita i per tan un dia feliç, malgrat la situació.



Els bancs especulen, desnonen i finançen guerres, així que no sentim cap llàstima cada cop que algú decideix buidar-ne la caixa forta o okupar alguna de les seves propietats.



Per contra, volem mostrar tot el nostre suport i afecte a les perseguides. No les pensem deixar soles. I pel simple fet de ser les nostres companyes, les estimem!



