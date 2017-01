Comenta notícia | Envia per correu-e aquest* Notícia El trumpismo El populismo no es nuevo; fue denunciado por Sócrates y es sustentado por la retórica. El caso Trump y el auge de la ultraderecha europea inquietan. El espectáculo que se ha montado no es para menos: Marine Lepen, Putin, confrontaciones con CIA, con una parte importante de las “artes”, de la media, de la ciencia… y de la norma. Trump ha sido investido.

La extrema derecha europea, Putin y otros se regodean, China enseña los dientes y las facturas. Sale a relucir el armamento…

Cada cual que lo lea como quiera, pero todo el mundo sabe el peso del gasto armamentista. Habrá más guerras, dijo Revilla, puesto que hay que usar las fabricadas y complacer a las empresas y a l@s trabajador@s de las mismas.

Lo han logrado otros presidentes populistas, como han sido Reagan y Bush Jr. , por dar un par de ejemplos. ¿Por qué no lo lograría Trump?

Si así ocurriera, se producirían cambios que afectarían a muchas cosas que impactarían gravemente en nuestros Derechos y en nuestra cotidianidad. Pero el impacto que sufriría el modelo económico sería mayor, ¿Cómo regresar al Mercantilismo cuando nuestras empresas necesitan expandirse? ¿Cómo se resolverán las cuentas con China?

Trump tendrá mucho que negociar, empezando con los detractores de su propio partido, de la Institución, de la “academia”…

Después estamos nosotr@s, que siquiera hemos hecho sombra a Davos, pero que nos sentimos implicad@s. Trump no es un simple populista; es un fumigador de principios y de Derechos. Empieza a haber movilizaciones. Mira també:

