[México] Cine-Debate en solidaridad con las compañeras acusadas de expropiar bancos en Alemania

Las queremos libres

18:30h Cine-Debate

La Cosecha Librería

Belisario Domínguez #3D

En el marco de la campaña de solidaridad por el inicio del juicio a las compañeras detenidas en Barcelona acusadas de expropiaciones de bancos en Alemania, desde el “Grupo de Trabajo No estamos Todxs” queremos expresar nuestra fraternidad y solidaridad con ellas.



Para ello les convocamos a un acto en el que se informará del caso y se realizará un cine debate sobre la prisión, la sociedad carcelaria y los mecanismo de represión.





Porque las queremos y las queremos en casa.

Porque no vamos a caer en su juego de inocentes y culpables.

Porque son nuestras compañeras, nuestras hermanas, nuestras amigas.

¿Qué delito es expropiar un banco comparado con fundarlo?



Grupo de Trabajo No Estamos Todxs



Información sobre el caso:



El pasado miércoles día 13 de abril a las 5 de la mañana se iniciaba en Barcelona una operación de los Mossos d'Esquadra en la que se registraban dos domicilios particulares y un centro social del barrio de La Salud, «los Blokes Fantasma», donde se retuvo durante doce horas a la veintena de personas que viven en el edificio.



Además del saqueo y destrucción que acompaña todo registro policial, la operación resultó con la detención de una compañera que ya estuvo encarcelada raíz de la Operación Pandora, y sobre la cual pesaba desde el día 11 de abril una orden de detención europea bajo la acusación de haber participado en expropiaciones a entidades bancarias en territorio alemán.



A partir de las noticias publicadas a la prensa alemana pudimos saber que concretamente se le atribuye una expropiación ocurrida hace 2 años a la localidad de Aachen, durante la cual–siempre según la prensa–el grupo asaltando se llevó una importante cantidad de dinero de la entidad bancaria sin causar ningún herido ni daño personal. La Fiscalía de Aachen ha afirmado en varias ruedas de prensa que piensa que esta expropiación sería el último de una serie de tres atracos a oficinas bancarias ocurridos en esta misma ciudad, entre ellos la expropiación a una sucursal de la Aachener Bank el verano del 2013, acción por la cual ha sido procesada una compañera anarquista de la ciudad de Amsterdam (Holanda), que a día dehoy se encuentra en libertad, absuelta después del juicio en el que la Fiscalía de Aachen fue incapaz de demostrar la autoría de esta compañera sobre los hechos que si le imputaban.



Hoy la compañera detenida en Barcelona el pasado 13-A se encuentra encarcelada en espera de juicio al centro de JVA Köln, en el estado federal de Nordrhein-Westfalen (oeste de Alemania). Se encuentra en situación de aislamiento en una celda individual, saliendo una hora al patio, y con las comunicaciones con el exterior altamente restringidas.



Posteriormente, la madrugada del pasado martes 21 de junio el Cuerpo de los Mossos d'Esquadra reventaba la puerta de casa de otro compañero anarquista de Barcelona, donde vivía con su pareja y otros compañeros de piso.

Todos ellos fueron despertados encañonados por armas de fuego y esposados durante horas mientras la policía registraba y saqueaba el domicilio situado al barrio del Ensanche. Finalmente el compañero fue detenido y trasladado a Madrid, donde la Audiencia Nacional dictó su encarcelamiento preventivo en base a una Orden Europea de Detención y Entrega emitida desde la Fiscalía de Aachen, la cual lo acusa de haber participado en la expropiación a la sucursal bancaria del Pax Bank ocurrida el noviembre del 2014, la misma por la cual se encuentra encarcelada la compañera detenida el 13 de abril en el Carmelo. En este caso, la policía decidió prescindir de la escenificación y la espectacularidad mediática que utilizó en la operación de abril, sin emitir ninguna nota de prensa ni avisar los medios de la operación.



Según hemos podido saber, la orden de detención se basa en la supuesta coincidencia entre un rastro de material genético encontrado al Pax Bank de Aachen y una muestra de ADN que los Mossos tomaron al compañero simulando un control de alcoholemia. En este falso control, la policía lo habría hecho soplar el alcoholímetro y, una vez acabada la prueba, se habría quedado el soplete de plástico para extraer el perfil genético del compañero a partir de la saliva restante.



Después de una relativamente breve reclusión en la prisión madrileña de Soto de Real, el compañero fue trasladado a la prisión de Aachen -sido federal de Nordrhein Westfallen (oeste de Alemania)- donde se encuentra en situaciones similares a la compañera detenida en abril.



Ambos compañeros serán juzgados por el Tribunal de Aachen en un juicio oral que empezará el cercano 23 de enero.



https://solidaritatrebel.noblogs.org/informacio-sobre-el-cas/



Porque es nuestra amiga y los bancos no

Recientemente nuestra amiga y compañera detenida el pasado mes de abril en Barcelona y mantenida en aislamiento en Madrid durante más de dos meses, ha sido extraditada a Alemania para ser procesada por un atraco a un banco ocurrido en ese país en 2014.



Tan solo unos días antes de su detención, durante el mes de marzo de 2016, dos personas se suicidaron antes de ser desahuciadas, una en Lleida y otra en Valencia, y una tercera falleció en el desahucio mismo, en Oviedo.



Se estima que sólo en el Estado español hay cientos de deshaucios diarios y decenas de personas se suicidan cada año a causa ello.



¿Quienes se benefician de esos deshaucios? Los bancos. Sí, los mismos que están detrás de los medios de comunicación y que se encuentran a la cabeza de la industria armamentística.



Nuestra amiga está acusada de atracar un banco. No sabemos si lo ha hecho o no, pero nos da igual. Igualmente estamos con ella. Pero si ha sido ella, pues nos llena de orgullo, nos parece un acto de lo más digno, valiente y defendible enfrentar a quienes personifican el odio a los pobres, quienes se enriquecen a costa de hacer nuestras vidas cada día más miserables.



Por eso apoyamos a nuestra amiga, y seguiremos a su lado. Por eso no nos gustan los bancos ni quienes los defienden.



@SolidaritatR #SolidaritatRebel

https://solidaritatrebel.noblogs.org Mira també:

http://noestamostodxs.tk/2494-2/



