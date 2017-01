Comenta notícia | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: xarxa i llibertat [Madrid] Charla: "Anarquía y propiedad privada: Historia del anarquismo expropiador." Clica la imatge per una versió més gran

El lunes 23 de enero comienza el juicio contra la compañera anarquista detenida en Barcelona y encerrada en Colonia, acusada de participar en una asalto a un banco en Aachen.



El sábado 28 de enero, en el Local Anarquista Motín, hablaremos de su situación y de la de las otras compañeras acusadas también de participar en estos atracos. A continuación tendrá lugar la charla:





Charla: "Anarquía y propiedad privada: Historia del anarquismo expropiador."





- Fecha: 28 de Enero de 2017



- Hora: 19:00h.



- Lugar: Local Anarquista Motín

C/Matilde Hernández, 47 Madrid. Metro: Oporto.



- Contacto: localanarquistamotin ARROBA riseup.net





Para más información:



https://localanarquistamotin.noblogs.org/



https://solidaritatrebel.noblogs.org/

