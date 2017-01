Comenta notícia | Envia per correu-e aquest* Notícia Anunci :: corrupció i poder criminalidad y el mal de fbi







No pude escribir este informe antes porque no entendía completamente la profundidad de la criminalidad y el mal que es el fbi hoy. Clica la imatge per una versió més gran

Descubrimientos Importantes de fbi



Los asesinos de fbi suponen que los ataques discretos a través de DEW, agentes químicos-biovirales no pueden ser probados y las víctimas de fbi pueden ser etiquetadas como "perturbadas" por incluso sugerir tal * armamento de alta tecnología.



La siguiente actualización es verdadera y correcta para lo mejor de mi abiliy:



EE.UU. es misteriosamente monstruosa:



Http://www.indymedia.org.nz/articles/6893



Balas invisibles:



http://barbarahartwellvscia.blogspot.com/2016/01/the-invisible-bullets-o



Los asaltos de DEW de alta tecnología ahora presentan síntomas más horrendos de lo que percibí anteriormente como sigue:



1) Sordera en el oído izquierdo; 70% de pérdida de audición en el oído derecho.



2) Cataratas en cualquiera de los ojos para las cuales un médico recomienda

Cirugía del lazer. Tal cirugía sería derrotada por la misma cocción de microondas que causó las cataratas.



Finalmente, he aprendido que el fbi envía a personas enfermas (que aparecen a veces como si estuvieran 'muertos caminando') para infectar al Enemigo político de fbi. Mira també:

http://www.sosbeevfbi.com



