Comenta notícia | Veure comentaris | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: antifeixisme El Estado fascista español condena a 1 año de prision a César Strawberry El cantante de Def con Dos,César Strawberry,ha sido condenado por el Tribunal Supremo a 1 año de cárcel por enaltecimiento del terrorismo.César fue detenido junto a 18 personas más en el marco de una operación de la policia española contra supuestos enaltecimientos del terrorismo via twits.Fue entre 2013 y 2014, en concreto César expresaba en alguno de ellos "regalar un roscón bomba" en el dia del cumpleaños del rey Juan Carlos I, justificacion de la muerte de Carrero Blanco,deseo de un nuevo secuestro para Ortega Lara y nóstalgia por la vuelta de el GRAPO.Según el Tribunal la condena ha sido por que segun el Estado Español" los mensajes fueron de humilación y burla y alimentan el discurso del odio". La Fiscalía pidió para el 20 meses de prisión ,16 años de inhabilitación y prohibicion de tocar y 3 más de control policial.

This work is in the public domain veure comentaris / afegir comentari ...