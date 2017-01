Comenta notícia | Veure comentaris | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: altres temes acción contra la sede de la Cruz Roja La noche del domingo 15, la sede de la Cruz Roja de Barcelona ha sido atacada con una decena de bombillas de pintura. En la fachada del edificio ha aparecido también una pintada que evidencia la complicidad de la Cruz Roja con el CIE, las deportaciones y el acoso constante a las personas migrantes tanto en la ciudad como en las fronteras.



Abajo todas las fronteras y sus complices.

