Concert per a la Resistència

CSOA la llamborda presenta:



Concert per la resistencia



Turbulentas: Punk Anarkofeminista

Meconio: Punk Rock Feminista



SOPADOR VEGÀ



EXPO:"Invisibilidades punk"

Recull de fotografies on es preten visibilizar totes les tasques que hi ha darrere un concert o xerrada, tantes vegades menyspreades

